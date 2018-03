SOS Goedele: "Hoe kom ik een stapje verder dan flirten in de bar?" Goedele Liekens

03 maart 2018

15u30 0 Seks & Relaties Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA een antwoord op jullie vragen. Zelf een vraag voor Goedele? Stuur ze naar info@nina.be.

«Ik ben een veertigjarige homoseksuele man en ik heb al een paar keer een knappe man gezien in de homobar. Maar het blijft altijd bij flirten, ik ben te verlegen. Als ik een glaasje opheb, durf ik weleens een gesprek te starten. Kan je me tips geven om mannen te verleiden? Hoe maak ik duidelijk dat ik meer wil dan flirten?» Joris (40)

Ik zou wel wat meer willen dan flirten. Wat een mooie zin en wat is er mis met je eigen gevoelens gewoon uit te spreken? Je bent verlegen, dat snap ik, want in tegenstelling tot wat je zou denken, ben ik ook heel verlegen. Echt, ik sterf duizend doden voor ik een receptie binnenloop, laat staan een podium opkruip. Maar met wat alcohol op durf jij wél te flirten. Dat is al een hele stap.

