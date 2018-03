SOS Goedele: "Heeft het feit dat ik naar porno kijk invloed op mijn relatie?" Goedele Liekens

17 maart 2018

Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA een antwoord op jullie vragen.

Mijn vriendinnen en ik zitten vaak onder elkaar te praten over seksualiteit en relaties. Onlangs kwam porno aan bod. Velen onder ons bleken regelmatig pornofilms te zoeken. Maar wat doet dat eigenlijk precies met je kijk op seks en relaties? Is het wel goed dat we ernaar kijken? De meesten van ons hebben een partner. Lisa (29)

Jullie zijn lang geen uitzondering, zowat één op de drie vrouwen in een relatie geeft aan (of toe?) weleens naar porno te kijken. Ze raken er ook opgewonden van. Is porno gevaarlijk voor je relatie? Is op de weg rijden gevaarlijk? Zijn gewone films gevaarlijk (met hun prins-op-het-witte-paardromantiek)?

