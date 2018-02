SOS Goedele:

zo haal je toch je voordeel uit valentijn Goedele Liekens

10 februari 2018

11u15 2 Seks & Relaties Liefhebber of niet, valentijn is het moment bij uitstek om jullie relatie nog een duwtje in de goede richting te geven. Dat hoeft overigens niet met dure cadeaus, met deze tips van Goedele staat jullie liefde het hele jaar door (en hopelijk nog veel langer) in bloei.

Goedele: "Er valt niet te ontsnappen aan Valentijnsdag. Zelfs al erger je je dood aan de commercialisering, iedereen kan zijn voordeel halen uit deze hoogmis van de liefde. Want valentijn is niet meer of niet minder dan een soort relationele nieuwjaarsdag vol goede voornemens en afspraken voor een (nog) beter liefdesleven. En zoals bij alle goede voornemens ga je er diezelfde dag nog stevig tegenaan. In de hoop dat ze de rest van het jaar blijven nazinderen. Alle onderstaande tips voor een geslaagde Valentijnsdag zouden een bijna dagelijkse vanzelfsprekendheid in je relatie moeten zijn. Dus lees dit stuk over enkele maanden nog eens na en check wat er in huis kwam van je goedeliefdesvoornemensbucketlist."

