SOS Goedele: 5 bewezen tips om (nog) gelukkiger samen te zijn met je partner Goedele Liekens

07 april 2018

11u01 2 Seks & Relaties Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA een antwoord op jullie vragen. Zelf een vraag voor Goedele? Stuur ze naar info@nina.be.

Geluk in de liefde is een mindset «Iedereen is de jongste tijd maar bezig over gelukkig zijn en hoe we daar dan wel of juist niet naar moeten streven. Maar ik lees in al die betogen zo weinig over de liefde? Toch heel belangrijk voor ons totale geluksgevoel. Of wordt hier maar stilletjes over gezwegen omdat er helemaal geen ‘handleiding voor gelukkige relaties’ bestaat? Is het gewoon een kwestie van euh … geluk hebben?» Caro (38)

Jawel, er bestaan bewezen tips om (nog) gelukkiger samen te zijn met je partner. Geen grootse acties, wel kleine attitudes en gebaren die een wereld van verschil maken.

