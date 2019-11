Sofie Engelen over de man van haar leven: “Mijn lief kookt, is creatief, grappig, heeft lang haar, een baard en tattoos. Alles waar ik van hou” Sofie Engelen

07 november 2019

14u02

Bron: NINA

Elke week eert een bekende vrouw een man of meer dan een in NINA. Deze week: radiopresentatrice en dj Sofie Engelen.

“De man is bepalender in mijn leven dan ik dacht. Er is de man die mij geschapen heeft. De man die mij voor een deel opgevoed heeft. De man die mijn mama gelukkig maakt. De man die mij gelukkig maakt. De kleine man die een dik jaar geleden in mijn leven kwam. Dat zijn veel mannen. En dan heb ik het nog niet gehad over al die ex-lieven.

Deze ode mag beginnen als ode aan al mijn ex-lieven. Omdat dat stuk voor stuk fantastische mannen waren, die mij mee gevormd hebben tot wie ik ben vandaag. Ex-lieven moet je koesteren. Je hebt ze graag gezien, waarom ze achteraf haten? Misschien heb ik veel chance gehad, ik heb niet veel eikels ontmoet op mijn liefdespad. ‘Niet veel’ zeg ik, hè.

Maar genoeg over de ex’en of mijn lief wordt jaloers. Best wel schattig.

De belangrijkste mannen in mijn leven zie ik elke dag. Mijn lief, en mijn zoon. Gisteren staarden mijn zoon en ik zeker vijf minuten in elkaars ogen. Er heeft nog nooit iemand zo verliefd naar mij gekeken. Ik smolt. En ik droomde weg, over wat voor een man hij zou worden. Hopelijk een even fantastische man als zijn vader.

Soms hoor ik vriendinnen klagen over hun vent en dan schaam ik me bijna, want die verhalen zijn totaal niet herkenbaar. De mijne kookt, is creatief, grappig, heeft lang haar, een baard en tatoeages (hallo, alles wat ik mooi vind!). Hij heeft een goeie smaak. En hij is gek op onze zoon. Niets is er te veel aan. Hij nam zijn verantwoordelijkheid vanaf dag één. Hij zorgde dat ik af en toe kon uitslapen. Hij heeft door dat het essentieel is dat er altijd brood en melk in huis is. Hij beseft dat hij in actie moet komen als de wasmand vol is, hij beschildert schommelpaarden, repareert de dakgoot, maar kan ook een heel weekend met onze zoon bezig zijn omdat ik gaan werken ben. Hij weet dat ik blij word van mijn werk. En als ik blij ben, dan is hij ook blij.

Ik krijg vaak te horen dat ik mijn pollen mag kussen met zo’n kerel. Terwijl ik geloof dat er echt wel nog zulke mannen zijn. Meer zelfs, ik denk dat de generatie mannen vooraan in de dertig (ja, ik heb een jonkie gescoord) meer en meer zo zijn. En maar goed ook. Het zou normaal moeten zijn dat een man is zoals mijn man. Ik wens het elke vrouw toe. Maar.

Er is een maar, hè. Mannen kunnen ook irritant zijn. Wanneer ze ziek zijn. Cliché, maar het is zo! Wanneer ze niet kunnen communiceren. Wanneer ze dingen niet onthouden die je al duizend keer gezegd hebt. Wanneer ze hun lange haar in de douche niet doorspoelen. Wanneer ze … Damn, is dat alles waar ik op kan komen? Sorry, girls, ik heb precies toch echt de hoofdvogel afgeschoten. En dat nog wel op Tinder, hè. Je moet gewoon geluk hebben dat je die parel vindt. Heerlijk dat je bestaat. En fijn dat je het normaal vindt. Zolang jij bestaat en de groep mannen met dezelfde insteek als de jouwe zich uitbreidt, is er hoop voor de wereld!”