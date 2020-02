Sociale media maken een break-up moeilijker Ann Laenen

18 februari 2020

15u06

Wat doe je bijvoorbeeld als je lief het net heeft uitgemaakt en je Facebook overspoeld wordt door foto's van hem en zijn nieuwe vlam?

Het komt vaak voor: het is net uit met je lief, je hebt hen geblokkeerd en ontvolgd, maar plots verschijnen ze weer op je tijdlijn omdat hij/zij reageert op de foto van je beste vriend. Of erger nog, er verschijnt een foto van jullie tussen je ‘herinneringen’ op Facebook. Dat maakt het nog moeilijker om over een break-up te raken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Colorado.

De onderzoekers gingen op zoek naar personen die afgelopen 18 maanden een relatiebreuk ondergingen en er daarna online mee geconfronteerd werden. Negentien mensen werden geïnterviewd. En wat bleek: zelfs als de deelnemers enorm veel moeite deden om hun exen te ontvrienden en zelfs te verwijderen, bleven ze op verschillende manieren opdagen. Sommigen kwamen zelfs vrienden en familie van hun ex tegen, zij doken op onder de rubriek ‘mensen die je misschien kent’.

Take a break

Anthony Pinter, doctoraatsstudent en hoofdauteur van de studie, zegt dat hun werk bewijst dat je er niet van uit kan gaan dat je je ex gewoon kan ontvrienden of ontvolgen en er dan vervolgens niets meer van hoort. Gelukkig werken sociale media aan dit probleem. ‘Take A Break’, bijvoorbeeld, is een functie die wordt aangeboden op het moment dat je je relatiestatus verandert in ‘single’ op Facebook. Het is niet hetzelfde als blokkeren, maar het zal de activiteit van je ex verbergen op je tijdlijn. En zelfs als je niet het type bent om je relatiestatus Facebook-official te maken, kan je ‘Take A Break’ gebruiken.

Ingewikkeld concept

De onderzoekers willen nog wel benadrukken dat webontwikkelaars moeten werken aan effectievere algoritmes die subtiele verbindingen tussen twee mensen kunnen identificeren. Maar volgens assistent-professor Jed Brubaker is dat een ingewikkeld concept en zijn we daar nog lang niet.

Voorlopig toch nog blijven blokkeren en ontvrienden, dus. En als het nodig is, kan het ook helpen om sociale media helemaal uit te schakelen, “totdat je je mentaal weer iets beter voelt”, voegt Pinter toe.