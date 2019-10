Smartphone mee naar bed: deze apps geven je seksleven een boost Liesbeth De Corte

09 oktober 2019

09u51 0 Seks & Relaties Van Tinder tot sexting en porno die je op één-twee-drie vindt op het wereldwijde web. Het is overduidelijk dat de digitalisering ons seksleven danig heeft veranderd. Zo bestaan er een heleboel apps om het vuur in bed weer aan te wakkeren. Nuttig of nefast? Wij vroegen het aan klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie.

Wie dertig jaar geleden stiekem naar blote borsten of seksueel getinte plaatjes wou kijken, moest door een schunnig magazine bladeren of verdwalen in de erotische sectie van de videotheek. Maar door de komst van internet en smartphones kan je het sans gêne doen - waar en wanneer je maar wil. “De voornaamste reden dat mensen hun smartphone gebruiken om aan een seksuele behoefte te voldoen, is om porno te kijken”, vertelt Chloé De Bie. “Als dat een manier is om opgewonden te geraken, waarom niet? Maar over het algemeen is je slimme telefoon geen geschenk voor je seksleven. Dat blijkt ook uit onderzoek. Als mensen geen schermen mogen gebruiken, is er veel meer aandacht voor elkaar, intimiteit en seks.”

Waarheid of durven?

Moet je de smartphone dan weren uit de slaapkamer? Niet per se. “Als je het toestel op een specifieke, doelgerichte manier gebruikt, kan het je seksleven wél een boost geven”, stelt De Bie. “Bij sommige seksspeeltjes kan je bijvoorbeeld ‘seks op afstand’ hebben. De app op je smartphone werkt dan als een soort afstandsbediening. Dat kan een fijne manier zijn om als koppel uit je comfortzone te komen.”

Nog volgens de klinisch seksuologe draaien verschillende apps rond het spelletje ‘truth or dare’. “Vergelijk het met erotische spelletjes op de markt. Je gooit met een dobbelsteen en die geeft je een pikante opdracht, maar nu heeft je smartphone de touwtjes in handen”, legt de expert uit. “Wil je het eens uitproberen? Doen! Het is een makkelijke manier om met je bedpartner te experimenteren.”

Je moet er alleen over waken dat de apps niet gebruikt worden om te bepalen of je een goed seksleven hebt of wanneer het tijd is om met je partner in bed te duiken. “Ken je de app Sex? Die houdt bij wanneer je gevreeën hebt. Het nut daarvan snap ik eerlijk gezegd niet. Integendeel. Het wordt voor de ene partner immers héél gemakkelijk om te klagen dat het al lang geleden is dat jullie nog intiem zijn geweest. Zo’n applicatie zal dus eerder gebruikt worden als wapen dan als stimulatie.”

Preutse Belgen

Sommige apps gaan over fantasieën en laten aan je partner weten van welke seksuele verlangens je helemaal wild wordt. Iets wat De Bie hevig aanmoedigt. “Belgen zijn nog steeds heel preuts op het vlak van seks. In theorie gaan we er vanuit dat we er als een open boek over kunnen praten, maar als het puntje bij paaltje komt, slikken we vaak onze woorden in. Mensen in mijn praktijk geven dat ook toe. Als ze babbelen met hun vrienden, geven ze sociaal aanvaarde antwoorden en durven ze niet eerlijk praten over seks. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat ze zeggen dat ze elke week tussen de lakens duiken, terwijl het in realiteit al lang geleden is.”

En dat is zonde. Hoe gemakkelijker je praat over seks, hoe meer je seksleven een boost krijgt, redeneert De Bie. “We willen vaak dat onze wederhelft onze gedachten kan lezen. Het resultaat is dat je partner moet raden wat je wil in bed, waardoor het soms spaak loopt. Het is veel beter om je verlangens en wensen uit te spreken. Durf je dat niet? Dan kan technologie een handig hulpmiddel zijn.”

Wil je het niveau in de slaapkamer omhoog krikken of ben je toe aan iets nieuws? Dan kunnen deze apps soelaas bieden.

Gottman Card Decks: Deze gratis app is ontwikkeld door Amerikaanse relatietherapeuten. Je vindt er tips voor originele activiteiten met je partner of grappige vragen die je aan elkaar kunt stellen.

Gratis, verkrijgbaar bij Google Play en de iStore.

Koppelspel: Geen spel dat zo tot de verbeelding spreekt als waarheid, durven of doen. Voel je weer even in je tienerjaren met deze sexy versie. Nog niet honderd procent overtuigd? Deze app bestaat uit vier niveaus, waardoor je rustig kunt beginnen.

Gratis, verkrijgbaar bij Google Play en de iStore.

XConfessions: Droom je van een stomende douchescène, maar durf je dat niet te vertellen aan je partner? XConfessions biedt de uitkomst. Bij deze app krijg je allerlei seksuele fantasieën voorgesteld, en kan je Tindergewijs beginnen swipen. Naar links als je het maar niets vindt, naar rechts als je interesse geprikkeld is. Je kan het alleen spelen ter inspiratie of samen met je partner. Dan krijgen jullie te zien welke fantasieën jullie alle twee leuk vinden. En geen zorgen. Als jullie niet helemaal op dezelfde lijn zitten, komt je vriend(in) die gekke fetisj toch nooit te weten.

Gratis, verkrijgbaar bij Google Play en de iStore.