Slecht in relaties? Dat kan mama’s fout zijn Margo Verhasselt

14 november 2018

17u11

Bron: Metro.uk 0 Seks & Relaties Veel van onze goede en slechte gewoontes hebben we aan mama en papa te danken. We nemen dan ook vaak een voorbeeld aan hen. Geen geluk in de liefde? Het kan zijn dat je moeder’s verleden daar voor iets tussen zit.

Een studie, die gepubliceerd werd op de nieuwssite Science Daily, toont aan dat wanneer een moeder niet goed was in relaties, ze dat voorbeeld doorgeeft aan haar kind. Het komt hierop neer: had jouw moeder verschillende relaties en was een break-up voor haar niet ongewoon? Dan kan het goed zijn dat jij hetzelfde pad bewandelt. De onderzoekers menen dat je de relatie skills van mama overneemt, en dat heeft dus een effect op hoe goed jouw relaties zijn.

De Amerikaanse onderzoekers namen gegevens van 7.152 mensen en hun moeders onder de loep. De mensen die deelnamen aan het onderzoek werden maar liefst 24 jaar gevolgd. Ze bekeken de relaties, huwelijken, of mensen al dan niet samenwoonden en break-ups. Wat bleek? Het aantal huwelijken of het aantal partners waarmee de moeders samenwoonden, had invloed op hoeveel partners hun kinderen hadden.

Daarnaast keken de onderzoekers ook naar de broers en zussen van de proefkonijnen. Ook bij hen kwam het fenomeen terug. Zagen de kinderen hoe hun mama het deed in de liefde, dan was de kans groot dat ze dezelfde weg uitgingen. Opvallend genoeg verschilden de resultaten wel bij kinderen die niet thuis woonden en bijvoorbeeld op kot zaten. Het kind dat langer thuis was, nam eerder het voorbeeld van de moeder aan.

“Kinderen ‘erven’ de gewoontes en vaardigheden van hun moeder en nemen die vaak mee in hun eigen relaties. Dat heeft niet alleen met scheiden te maken. Veel kinderen zien hun ouders scheiden, een nieuwe relatie starten die daarna ook mislukt. Al die relaties kunnen het liefdesleven van de kinderen beïnvloeden”, vertelt Claire Kamp Dush, auteur van de studie en professor humane wetenschappen aan de Ohio State University. “De resultaten tonen aan dat moeders wel degelijk een voorbeeld zijn voor hun kinderen, en dat ze hun gedrag in relaties doorgeven, of dat nu goed is of niet.”