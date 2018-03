Slaap jij ook liever alleen dan samen met je partner? ND

01 maart 2018

17u58

Bron: Women's Health 6 Seks & Relaties Natuurlijk zie je jouw liefste doodgraag. Maar toch een tikje minder als je 's nachts tot het uiterste randje van het bed wordt gedreven, zonder laken en met nog een welgemikte elleboogstoot van een wederhelft die wél vredig ligt te ronken. 41 procent van de Amerikanen zou dan ook liever alleen slapen dan samen met de partner, zo blijkt uit een bevraging van wekkerapp Sleep Cycle. Wat vind jij?

Hoe romantisch het bed delen ook mag zijn, 41% van de Amerikanen slaapt liever alleen in plaats van met de partner, blijkt uit een enquête van Sleep Cycle. 52% wijt dit aan het te luid snurken van de partner, 30% gaat af en toe in een andere kamer liggen omdat het de spuigaten uitloopt.

Andere punten van discussie in de slaapkamer? Te veel plaats innemen, ruzie over de dekens en kussens of discussie over het licht of de temperatuur in de kamer. Over die laatste twee wordt nog het vaakst een compromis gevonden. Slechts 23% gaat op hetzelfde tijdstip naar bed. Waar iedereen het wel over eens lijkt, is dat seks een goed middel is om toch vredig in slaap te vallen: 68% van de respondenten slaapt beter samen na een vrijpartij.

Wat vind jij?

Poll Zou jij liever alleen in een bed slapen dan samen met je partner? Ja

Nee Ja 62%

Nee 38%

Wil je toch de romantiek in de slaapkamer bewaren? Deze tips om vredig samen te slapen gaven we je eerder al.