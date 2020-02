Siska (26) twijfelt plots aan haar geaardheid: “Waarom kijk ik zo graag naar lesbische porno?”

Siska is op dit moment happy single. Haar laatste relatie dateert van anderhalf jaar geleden, sindsdien kwam er niemand meer in haar hart of bed. “Misschien verklaart dat wel mijn vreemde zoektocht op het internet”, glimlacht ze. “Ik doe niet mee aan Tinder of datingsites, ik ben ook niet op zoek naar een relatie. Als mannen me al eens benaderen via Messenger of WhatsApp, blok ik ze af. Mijn vorige relatie duurde zeven jaar, en ik wil me nog niet opnieuw binden. Met mijn ex had ik een heel normaal maar sober seksleven. Hij was mijn eerste bedpartner, ik de zijne. We hadden het goed samen, maar toch is het gestopt – het was vooral zijn keuze, ik heb me daarbij neergelegd.”

In de rust van haar huiskamer gaat Siska tegenwoordig dus al eens op zoek naar seksuele spanning. “Ik wil geen onenightstands of betekenisloze seks – en dus ben ik euh … al enige tijd op mezelf aangewezen. (lachje) Een collega op het werk zei: ‘Je kijkt toch af en toe porno, dan? Zo handig om eens rap wat stoom af te blazen.’ Nu ben ik niet preuts, hoor, maar porno? Dat was nooit bij me opgekomen. Mijn ex keek daar volgens mij ook niet naar – of toch niet dat ik weet. Toen ik het op een avond ging opzoeken, belandde ik al snel op websites die ik even snel weer dichtklikte. Veel te vuile beelden, niks voor mij. Maar onder ‘Categories’ – met nogal vreemde benamingen (lacht) – zag ik ook ‘Lesbians’ staan, en mijn nieuwsgierigheid nam het over. Ik dacht ook: met alleen maar vrouwen? Dat zal wel teder zijn. Dat bleek in de meeste gevallen ook zo te zijn.”

Het blijft niet bij één of twee filmpjes. Siska kijkt vanaf dan bijna dagelijks naar porno met vrouwen. “En ik vind het enorm opwindend. Terwijl ik in het echte leven nog nooit iets voor een vrouw gevoeld heb, hè. Ik herinner me wat experimentele gebeurtenissen in de humaniora: meisjes die elkaar op schoolreis kusten, of in de toiletten op school elkaars borsten aanraakten en zo meer. Ik heb nooit meegedaan, ik voelde me daar ongemakkelijk bij. Maar nu zit ik ’s avonds voor het slapengaan wél te kijken naar vrouwen die met elkaar vrijen. Ik begrijp mezelf

niet meer.”

“Op zich heb ik natuurlijk aan niemand verantwoording af te leggen. Ik kwets hier niemand mee. Mocht ik in een relatie zitten, dan zou ik die pornofilmpjes ook niet nodig hebben. Maar ik ben wel aan mezelf beginnen te twijfelen. Waar komt die voorkeur vandaan? Waarom kijk ik er zo graag naar? Waarom fantaseer ik er zelfs over, ook als ik niet op die website aan het kijken ben? Ben ik wel helemaal hetero? En wat als ik binnenkort weer eens verliefd word op een man? Zal ik dit gevoel dan nog aan de kant kunnen schuiven? Ik heb dit – tot vandaag – nog maar aan een paar vriendinnen verteld. Eén van hen zei: ‘Anders moet je het toch maar eens proberen: seks met een vrouw. Wie weet?’ Ze wil zelfs met me meegaan naar een holebicafé, om de drempel voor mij wat te verlagen. (lachje) Maar ik weet niet of dat een goed idee is? Ik ben zo’n brave tiener geweest, en met mijn eerste lief – met wie het dus na zeven jaar afgelopen is – dacht ik te trouwen, kindjes te krijgen en samen oud te worden. Mijn pad leek uitgestippeld. Ik had nooit verwacht dat ik zulke gedachten kon hebben over vrouwen, en dat ik nu zelfs overwéég om naar zo’n bar te gaan Zit het niet allemaal te veel in mijn hoofd? Zou ik er niet beter gewoon mee proberen te stoppen?”

De raad van Wim Slabbinck: “Lesbiennes? De meestgezochte zoekterm op pornosites”

“Ik krijg deze vraag vaak in mijn praktijk, Siska. Je bent zeker niet de enige vrouw die graag naar lesbische porno kijkt. Cijfers bewijzen het: van 2015 tot 2018 was ‘lesbians’ de meestgezochte zoekterm op Pornhub – door mannen én vrouwen. Bijna zestig procent van de vrouwen fantaseert regelmatig over seks met iemand van hetzelfde geslacht. Wat jij doet, en voelt, is perfect normaal.”

“Het is wetenschappelijk bewezen dat heteroseksuele vrouwen makkelijker genitaal opgewonden raken – natte vagina, gezwollen schaamlippen ... – van lesbische porno dan mannen dat worden van homoseksuele porno. Lesbische porno is vrouwvriendelijker dan heteroporno, waarin het genot van de man centraal staat. Misschien is dat wel de reden waarom jij graag naar deze porno kijkt? Ik raad je aan om eens op pornosafari te gaan: abonneer je op de website van Erika Lust, bijvoorbeeld. Hier komen ook mannen in voor, maar de focus ligt op het seksuele genot van de vrouw.”

“Maak je geen zorgen over je seksuele oriëntatie. Stel jezelf de volgende vragen: Met wie wil ik daadwerkelijk seks hebben, een man of een vrouw? Over wie kan ik seksuele fantasieën hebben? Tot wie voel ik me romantisch aangetrokken? Met wie wil ik dus een relatie? Ik denk dat het antwoord op die laatste vraag in jouw geval een man is. In een volgende relatie hoef je je voorkeur voor lesbische porno ook niet uit te schakelen. Veel mannen vinden het een spannend idee. Misschien kan je het ooit zelfs in een relatie integreren: samen naar filmpjes kijken kan heel fijn zijn.”

“Ten slotte nog dit: ik begrijp het goedbedoelde advies van je vriendin – om eens naar een holebibar te gaan en een scharrel mee te nemen – maar ik denk dat jij eerst verliefdheid moet voelen voor je met iemand seks hebt.

En weet ook dat de fantasie vaak beter is dan de realiteit.”

