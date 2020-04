Single tijdens corona? Vanaf nu kan je ook online speeddaten Nele Annemans

21 april 2020

17u08 0 Seks & Relaties Goed nieuws voor de singles die de lockdown noodgedwongen alleen moeten doorbrengen. Speeddateorganisatie Dare to Date voorziet nu ook online speeddates waardoor ze de zoektocht naar de ware niet langer on hold moeten zetten en een stapje verder kunnen gaan dan het oppervlakkige swipen. “We hebben onze traditionele speeddating in real life in een nieuw jasje gestoken”, vertelt Dare to Date-oprichtster Heleen Van Oost. “Ook online kan je iemand in een face-to-facegesprek écht leren kennen.”

Na een maand van ‘leven tijdens corona’, met de voordeur toe en de contacten beperkt tot degenen binnen de veilige cocon, vraagt de corona-single zich af waar hij de liefde nu moet gaan zoeken. Rapunzel krijgt plots een realistisch kantje met een verdwaalde droomprins die de weg niet vindt naar de lockdown-toren van zijn droomprinses. Gelukkig hoeft hij zich er voortaan niet meer bij neer te leggen dat zijn datingleven teruggeschroefd wordt.

Zo zijn er momenteel verschillende online alternatieven om het ingedommelde datingleven van de corona-single weer wat wakker te schudden. Promotiecampagnes van Parship schieten als paddenstoelen uit de grond, Tinder kent weer gloriedagen en ook de vijver van Happn wordt aangevuld met nieuwe vissen. Maar niet elke single houdt van dat soort van datingapps. Het grote aanbod van profielen bevatten immers niet meer dan een wie-ben-ik tekstje en de beste kiekjes uit zijn of haar selfie-collectie. Dagelijks levert een uurtje swipen nauwelijks een boeiend gesprek op of blijkt die ene Big Fish toch maar niet toe te happen. Daarom komt speeddate-organisatie Dare to Date nu met een alternatief: online speeddating.

3 minuten (of meer?)

Dare to Date organiseert nu al enkele jaren 60 speeddates per maand over heel België voor 2.000 singles. “We merkten dat veel singles genoeg hadden van het swipen, de fake profielfoto’s en de oppervlakkige gesprekken. Ze snakten opnieuw naar echt contact”, vertelt oprichtster Heleen Van Oost. “Nu we allemaal noodgedwongen in ons kot zitten, willen we singles ook online de mogelijkheid geven om elkaar écht te leren kennen door middel van online speeddates. De reacties die we krijgen, liegen er niet om: meer dan ooit snakken singles vandaag naar een echte babbel. We willen bewijzen dat online daten helemaal niet oppervlakkig hoeft te zijn, en net heel erg persoonlijk kan zijn. Momenteel hebben er al meer dan 1.000 singles deelgenomen aan een online speeddate bij ons.”

De traditionele speeddates van Dare to Date, waar de voorbije 3 jaar meer dan 50.000 singles op afkwamen, kregen een nieuw digitaal jasje. Zo krijg je op één avond een twintigtal singles face to face te zien via video. Tijdens die 3 minuten krijg je een veelzeggende eerste indruk van je date en kan je kiezen voor een ‘match’ of niet. “De kennismaking is veel persoonlijker”, verduidelijkt Karen Tack, COO van Dare to Date. “Hier leer je effectief de mens achter het scherm kennen en wordt er niet geoordeeld op basis van een foto. Je oordeelt op basis van een veelzeggende eerste indruk na een intensieve kennismaking van 3 minuten.”

Bye bye 1,5 meter afstand

Dare to Date moest de speeddates in real life razendsnel omtoveren tot digitale speeddates, maar Heleen Van Oost hoopt dat de singles binnenkort weer massaal kunnen buitenkomen. “De online speeddates zijn een goed alternatief om deze moeilijke periode te overbruggen. Maar we kijken ernaar uit om onze dates opnieuw in de echte wereld te organiseren. Dat geldt zéker voor alle singles die elkaar nu leren kennen tijdens onze online speeddates. Als we terug buiten mogen, zonder 1,5 meter afstand, gaan de vonken er vanaf vliegen.”

Geïnteresseerd? Op de website van Dare to Dare vind je alle informatie.