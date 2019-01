Single & smelly: er zit blijkbaar een luchtje aan je relatiebreuk Nele Annemans

24 januari 2019

12u56

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties Of de onvermijdelijke emotionele roetsjbaan die ermee gepaard gaat nog niet erg genoeg is, zou een relatiebreuk ook weleens voor een onaangenaam geurtje kunnen zorgen. Ja, je hoort het - helaas - goed: uit elkaar gaan met je partner kan ervoor zorgen dat je zweet meer stinkt dan anders.

Zo blijkt er zoiets te bestaan als een break-upgeur. “Als je door een relatiebreuk gaat, wordt er een stressreactie in je lichaam geactiveerd. Die stress zorgt voor allerlei verschillende fysieke reacties in je lichaam, zoals stresszweten”, vertelt dokter Natasha Bruyan. Zij bevestigt dat hetzelfde soort zweet geproduceerd wordt bij een relatiebreuk als bij stress, alleen door een andere oorzaak.

En eigenlijk is dat erg logisch. Uit elkaar gaan is stressvol. Dus dat je er ook van begint te zweten klinkt plausibel. Maar vanwaar komt het vieze geurtje dan precies? Zweten door stress of een relatiebreuk is namelijk iets helemaal anders dan het zweet dat je ervaart na een intense sportsessie. “Het meeste zweet wordt geproduceerd door de eccriene klieren, die water- en geurloos zijn”, vertelt dokter Buyan. “Dat zweet zorgt ervoor dat ons lichaam koel blijft en regelt onze lichaamstemperatuur als we oververhit raken.”

Maar het geurende zweet dat veroorzaakt wordt door stress of uit elkaar gaan, wordt verspreid door andere zweetklieren, namelijk je apocriene klieren die vooral aan je oksel en schaamstreek voorkomen. “Je apocriene klieren geven een vetter zweetmengsel af waar zowel eiwitten, vetten als steroïden in zitten”, vertelt ze. “Het zweet zelf stinkt niet, maar omdat het vetter is, kan het minder snel verdampen. De geur ontstaat dus doordat het zweet blijft zitten en zich vermengt met de bacteriën van je huid.”

Het goede nieuws? Het vieze geurtje verdwijnt ook weer. “Break-upzweet is niet alleen volkomen normaal, het verdwijnt ook weer zodra er meer tijd gaat over de breuk. Helaas bestaat er geen pilletje om het leed wat sneller te doen verzachten, maar er bestaan wel tal van hulpmiddeltjes zoals meditatie, therapie en yoga om er beter mee om te leren gaan.” Tot dan blijf je beter investeren in een (of meerdere) goede deodorant(s).