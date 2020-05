Single in coronatijd: Nederlanders mogen ‘seksbuddy’ of ‘knuffelmaatje’ kiezen CT

16 mei 2020

07u58

Bron: DM 96 Seks & Relaties Voor Nederlandse singles die lichamelijk contact missen, is het einde van de lijdensweg voorbij: vanaf nu mogen ze één ‘seksbuddy’ of ‘knuffelmaatje’ kiezen. Dat mocht tot nu toe niet door de coronamaatregelen.

Iedereen met een vaste partner kon seks hebben, “omdat zij toch al veel dichtbij zijn en het praktisch onmogelijk is om elkaar fysiek te ontwijken”. “Maar het is logisch dat singles ook behoefte hebben aan fysiek contact”, liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag weten.

Om die reden wordt een vaste bedpartner toegelaten bij onze noorderburen. Het is wel belangrijk dat het risico op het coronavirus zo klein mogelijk wordt gehouden, door samen te bespreken wie hij of zij daarbuiten nog ziet, aldus het RIVM.

Ook bij ons is er sprake van huidhonger (het missen van fysiek contact). Al zullen Belgische singles nog even moeten doorbijten, want vooralsnog werden hierover in ons land geen beslissingen genomen.

