Single? 5 wetenschappelijke redenen waarom dat net goed is voor je gezondheid Nele Annemans

23 maart 2019

17u06

Bron: Goed Gevoel 2 Seks & Relaties Single zijn zielig? Think again! Het heeft immers tal van voordelen voor je gezondheid.

1. Het is goed voor je lijn

Hoewel getrouwde koppels meer gezondere voeding op het menu zetten, beoefenen ze minder sport én hebben ze vaker een hogere Body Mass Index (BMI) dan singles. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Basel in Zwitserland en het Max Planck Institute for Human Development in Duitsland. Aangezien overgewicht gelinkt is aan een hoger risico op hartaandoeningen, type 2 diabetes, ademhalingsproblemen, galstenen en bepaalde kankers, is het voor je BMI dus beter om single te zijn.

Uit een ander onderzoek bij vrouwen tussen de leeftijd van 50 en 79 jaar, blijkt dan weer dat de dames die vrijgezel bleven gedurende het onderzoek minder gewicht aankwamen, minder alcohol dronken, en een sterkere daling hadden van de diastolische of onderdruk dan hun getrouwde tegenhangers.

2. Het is beter voor je psychologische groei

Uit onderzoek van Bella DePaula van de Universiteit van California blijkt dat singles niet alleen meer zelfbewust zijn, maar ook meer het gevoel hebben dat ze kunnen blijven groeien en zich beter kunnen ontwikkelen als persoon dan getrouwde mensen. Daarnaast zouden alleenstaanden minder vaak negatieve gevoelens hebben. Eerder onderzoek toonde ook al aan dat singles een groter gevoel van autonomie en persoonlijke ontwikkeling ervaren.

3. Het verhoogt je productiviteit én creativiteit

Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken kan single zijn, als je gelukkig bent en goed in je vel zit, veel voordelen bieden. Zo zou het je productiviteit verhogen, je creativiteit stimuleren en je gelukkiger en meer tevreden maken over verschillende aspecten van het leven. Singles ervaren vaak ook minder stress dan gehuwde koppels. Een onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Personality and Social Psychology Bulletin vond ook dat vrijgezellen zich vrijer voelen en hechtere vriendschappen hebben. Door tijd alleen door te brengen leer je jezelf ook beter kennen en beter je plan trekken zonder afhankelijk te zijn van anderen.

4. Het verbetert je sociale relaties

Singles zijn socialer, verzorgen hun relaties beter en krijgen meer steun van de mensen die het dichts bij hen staan in vergelijking met getrouwde stellen. Zo bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of Social and Personal Relationships dat alleenstaanden meer geneigd zijn om contact te houden met en hulp te bieden aan hun ouders, broers, zussen en vrienden dan gehuwde of gescheiden mensen.

5. Het verbetert je conditie

Mensen die zich settelen zijn over het algemeen minder fit dan singles omdat ze minder tijd spenderen aan fysieke activiteiten. Dat blijkt uit een studie van de onderzoekers Kei M. Nomagunchi en Suzanne M. Bianchi. Zo sporten alleenstaande mannen gemiddeld iets meer dan acht uur over een periode van twee weken, tegenover iets minder dan vijf uur bij gehuwde mannen. Vrijgezelle vrouwen sporten ongeveer vijf uur en een half, terwijl getrouwde maar vier uur sporten.

Single zijn heeft dus meer voordelen dan je denkt, en is op verschillende vlakken goed voor je gezondheid. Geniet er dus maar van!