Sinds zijn pensioen is de man van Vera (65) dichtgeklapt: “We zitten constant op elkaars lip”

“Gust ging zeven jaar geleden al met pensioen; hij had heel zijn leven hard gewerkt. Zolang ik nog werkte – ik was administratief bediende – lukte alles prima tussen ons. Maar sinds ook ik met pensioen ben, loopt het helemaal mis. Het lijkt wel alsof hij zijn ‘territorium’ afgebakend heeft en ik daar niet meer in pas. Alles wat ik zeg of doe wordt bestempeld als ‘bazig’. Hij zegt letterlijk dat ik dan maar moet weggaan en iemand beter moet zoeken. Maar dat wil ik helemaal niet.”

“Mogelijk moet ik wat verdraagzamer zijn, of pak ik sommige zaken verkeerd aan? Maar Gust is geen prater. En al zeker niet over gevoelens. Samen met hem over een oplossing praten, lukt niet. Ik heb al eens relatietherapie voorgesteld. Dat vindt hij iets voor ‘mensen die veel tijd en geld te veel hebben’.”

En dan te zeggen – zo vertelt Vera ons – dat het allemaal zo bijzonder begonnen is. Vijfendertig jaar geleden. “Hij kwam regelmatig op bezoek bij mijn buren. Ik was getrouwd en had kinderen, maar door regelmatige babbeltjes met Gust aan de voordeur werden we na een tijdje vrienden. Hij fascineerde me vanaf de eerste minuut. Hij was groot, mooi gekleed en charmant. Hij wist hoe hij de aandacht van de vrouwen moest trekken. (lachje) Ik werd smoorverliefd op hem. Na een tijdje zijn we stiekem iets met elkaar begonnen. Omdat ik eerlijk wilde zijn tegenover mijn toenmalige man, ging ik apart wonen. Dat was niet evident in die tijd – scheiden was ook not done – maar mijn liefde voor Gust was te groot.”

Na een tijdje voelde ik me alleen zijn ‘maîtresse’ en dat zinde me niet

“Gust kwam in die periode langs wanneer dat hem goed uitkwam, maar wilde niet samenwonen. Na een tijdje voelde ik me alleen zijn ‘maîtresse’ en dat zinde me niet. Vanaf dat moment keerde hij helemaal en ging het allemaal heel snel. We gingen samenwonen, we zijn zoveel jaar later zelfs getrouwd. We waren best gelukkig samen, ook al hadden we het erg druk. Hij had zijn vele hobby’s na het werk, ik werkte dikwijls laat. Erg attent is hij nooit geweest en romantiek was ‘iets voor in de boekjes’ en niet aan hem besteed, zei hij. Maar ik ergerde me daar niet aan. Tot nu.”

“Sinds hij met pensioen ging, begon hij zich thuis te vervelen. Hobby’s interesseerden hem plots niet meer. Nu we sinds kort hele dagen sámen thuis zijn, maken we constant ruzie over de onnozelste dingen. Ik erger me vooral aan het feit dat hij zijn leven als voorbij beschouwt. Hij kan letterlijk een hele week met dezelfde kleren rondlopen. Hij doet helemaal geen moeite meer om er voor mij nog goed uit te zien. Om zich te verzorgen. Ik verlang zo vaak naar een goeie knuffel. En dat volstaat voor mij, hoor, want van intimiteit is er op onze leeftijd al helemaal geen sprake meer.”

“Ik heb maar weinig mensen met wie ik hierover kan praten. Zeker mijn kinderen ga ik niet belasten, zij hebben tenslotte hun eigen zorgen, hè. Soms hoor ik gepensioneerde koppels vertellen over de uitstapjes die ze samen doen. De reizen die ze eindelijk maken. Als was het een tweede jeugd, snap je? Maar Gust en ik moeten rondkomen met een klein pensioentje. We kunnen ons geen grootse zaken permitteren, jammer genoeg. Ik ben bereid om nog alle moeite van de wereld te doen voor ons. Maar ik wil van de weinige jaren die ons nog resten ook liefdevolle jaren maken. Met wederzijds respect. En met plezier, als het even kan. Hoe kan ik hem overtuigen om nog voluit te genieten van het leven, samen met mij? Ik heb geen flauw idee en ben ten einde raad.”

De raad van Wim Slabbinck: “Conflicten na het pensioen zijn normaal”

“Je treedt een nieuwe levensfase in met Gust. Gewoontes moeten opnieuw op elkaar afgestemd worden. Het pensioen is een levensfase met heel wat veranderingen – net zoals de fase van een prille relatie, het samenwonen, het krijgen van kinderen en het uit huis gaan van de kinderen er een is. Die veranderingen vergen niet alleen tijd, ze leiden ook vaak tot conflicten tussen partners. Dat is een normaal onderdeel van dit proces. Belangrijk is dat jullie het als een uitdaging beschouwen om allebei weer rust te vinden in de thuissituatie.”

“De context van Gust is duidelijk veranderd. Van een druk leven met veel hobby’s naar een leven zonder werk en zonder bezigheden. Gust vond structuur in zijn werk en die structuur is nu helemaal verdwenen. Blijkbaar heeft hij dat nog niet voldoende kunnen aanpakken. Daarom reageert hij ook geërgerd: jij komt nu op ‘zijn’ domein. Zijn gewoontes moeten aangepast worden en dat is niet evident voor hem.”

Het kan nuttig zijn om elkaar te bevragen: wat vinden jullie wel nog fijn aan elkaar? Seksuoloog Wim Slabbinck

“Waarschijnlijk is het voor Gust ook erg confronterend dat jij nu inkijk hebt in zijn existentiële leemte. Hij weet wellicht dat dat een nefaste invloed heeft op hem, maar hij is nog niet klaar om het te erkennen. Het kan zinvol zijn om samen met hem het gesprek aan te gaan met andere gepensioneerde koppels. Misschien kunnen zij helpen om hem tot inzicht te brengen? Om verandering te krijgen in de thuissituatie kan het ook zinvol zijn om jullie thuisomgeving even in te ruilen voor een andere. Misschien zijn reizen niet aan jullie besteed, maar kunnen korte (dag)tripjes al een en ander in beweging brengen? Waar beleefden jullie vroeger veel plezier aan dat jullie opnieuw kunnen doen?”

“Het kan ook nuttig zijn om elkaar te bevragen: wat vinden jullie wel nog fijn aan elkaar? Wat apprecieer je nog altijd aan Gust, en op welke wijze geef je dat aan hem terug? Voor jou is het ook van belang dat je het verschil tussen jullie durft te aanvaarden. Probeer eens vooral te complimenteren wat Gust nog goed doet. Ik denk dat hij weet waaraan hij moet werken, maar allicht is dat nu moeilijk haalbaar.”

“Werk zelf voldoende aan je eigen ontwikkeling. In elke relatie moet je een goede balans vinden tussen afstand en verbondenheid. Blijf dus zelf zaken ondernemen, zodat Gust wat rust kan blijven vinden in zijn eigen thuissituatie.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@dpgmedia.be.

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

Nora is pas getrouwd en nu al ongelukkig: “Mijn man verstikt me zo” (+)

Joeri: “Ik houd van BDSM. Maar mijn vrouw wil geen meesteres zijn” (+)

Jan (55) heeft het moeilijk met de emotionele ontrouw van zijn vrouw: “Die misstap heb ik haar vergeven, maar ze blijven elkaar berichten sturen” (+)