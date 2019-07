Shelving is nieuwste datingtrend: hoe een drukke agenda zelfs je liefdesleven beïnvloedt Liesbeth De Corte

22 juli 2019

10u02 6 Seks & Relaties Gatsbying, love bombing, stashing, submarineing en breezing : in tijden van Tinder duikt er om de haverklap een nieuwe datingtrend op. De ene is jammer genoeg al onaangenamer dan de andere. De laatste nieuwe in het rijtje? Shelving.

Druk-druk-druk! Het is een standaardantwoord geworden op de vraag hoe het met ons gaat. En misschien klopt het wel. We willen allemaal immers een uitdagende job, verschillende hobby’s en een druk sociaal leven. Daarbovenop slorpen onze smartphone en sociale media ook veel van onze vrije tijd op. Het gevolg: we zitten met een eivolle agenda, en dat laat zich zelfs voelen in ons liefdesleven.

Het is immers één van de verklaringen waarom zo veel mensen een beroep doen op datingapps in de zoektocht naar een relatie. Het is gemakkelijk en toegankelijk. Je moet je niet optutten voor een avondje uit, maar je kan rustig naar links en rechts swipen, terwijl je met pruttelende darmen op het toilet zit.

Excuses

Maar er zit ook een addertje onder het gras, dat luistert naar de naam ‘shelving’. Bij deze nare datingtrend kom je in contact met iemand, via een datingapp of via sociale media. Jullie raken aan de praat en hoezee: er is een klik. Na enkele weken online geflirt wil je de volgende stap zetten en face to face afspreken, maar dan komt je gesprekspartner af met excuses. “Het is te druk op het werk” of “Ik heb de komende weken écht geen gaatje in mijn agenda”. Meestal gaat het gepaard met de belofte om af te spreken, als het wat rustiger is, maar tot een echte date komt het zelden.

Voor mensen in het datingwereldje klinkt het vast en zeker herkenbaar. Maar waarom maken sommigen hier zich schuldig aan? Is het naïef om te denken dat ze het werkelijk druk hebben? Of zijn het allemaal snoodaards met bindingsangst?

“Voor drukbezette singles zijn datingapps een makkelijke manier om mensen te leren kennen. Als je een leuk persoon ontmoet, moet je er rekening mee houden dat er niets is veranderd aan die bomvolle agenda. Dan is het niet zo simpel om een datum te prikken voor een date”, reageert klinisch seksuologe, psychologe en relatietherapeut Chloé De Bie. “Soms heeft je potentiële prins(es) op het witte paard écht weinig tijd. En dan kan het eventjes duren voor je daadwerkelijk afspreekt.”

Wanneer je gesprekspartner keer op keer de date op het laatste nippertje afzegt, moet er wel een alarmbel afgaan. Zeker als je begint te twijfelen of hij of zij echt wil afspreken, is de kans groot dat je match zich bezondigt aan shelving. En daar zijn volgens De Bie verschillende verklaringen voor.

Ze vervelen zich

“Amper één op de twee datingappgebruikers spreekt ook effectief af. Je moet met andere woorden bijna geluk hebben dat je iemand aan de haak slaat die effectief op zoek is naar een relatie”, legt de expert uit. “Meer dan eens kom je iemand tegen die een account heeft aangemaakt op Tinder en co., omdat ze nieuwsgierig zijn of omdat ze zich vervelen. Op uitstap gaan met een match gaat voor hen dan ook te ver.”

Ze worstelen met bindingsangst

De Bie: “Anderen vinden het leuk om berichten uit te wisselen en willen wel afspreken, maar durven de stap niet te zetten. Ze hebben bindingsangst, gaan ervan uit dat de date sowieso slecht zal aflopen of twijfelen aan zichzelf. ‘Wat als de andere me toch niet leuk vindt?’ Uit angst voor een slechte afloop blijven ze liever thuis.”

Ze houden je aan het lijntje

“Uiteraard zijn er ook mensen die je aan het lijntje houden. Zij doen een beroep op datingapps om te zien of ze goed in de markt liggen. Hier mag je shelving dan ook letterlijk interpreteren. Ze zetten je als een boek opzij in de boekenkast, tot ze je weer nodig hebben.”

Ze zijn aan het parallel-daten

“Vroeger was er sprake van serieel daten: na een tijdje met persoon A op stap te gaan, merk je dat de vonk toch niet overslaat. Pas dan maak je een afspraakje met persoon B, enzovoort. Datingapps hebben dat fenomeen grondig door elkaar geschud. Door die apps krijg je vaak berichten van tien verschillende matches tegelijk. Voor je het weet ben je aan het sturen met drie mannen of vrouwen en willen ze afspreken. Dan zit je opgezadeld met een dilemma. Ga je parallel daten en spreek je met ze alle drie af? Kijk je dan wie je het leukste vindt? Of ga je één per één op date?”

“Dan is het mogelijk dat iemand jou bij wijze van spreken wegzet in de boekenkast. Hij of zij heeft misschien al afgesproken met iemand anders, en vindt het niet netjes om tegelijk met jou uit eten te gaan. Langs de andere kant is er een klik en wil ‘ie contact houden. Je weet immers nooit wat de toekomst geeft.”

Hoe moet je reageren?

Ondanks het feit dat er al veel zelfhulpboeken geschreven zijn over de liefde, valt het nog steeds niet samen te vatten in regeltjes. Dat bevestigt ook De Bie. “Het is belangrijk dat je jouw intuïtie volgt. Denk ook even na hoe goed je de gesprekspartner kent. Is ze een journalist en valt er ergens een atoombom? Dan is het logisch dat ze de afspraak cancelt. Ben je aan het chatten met een man met een 9-to-5-functie in een supermarkt? Die is job is zeker evenwaardig, maar de kans is kleiner dat hij last minute moet afzeggen door het werk.”

“Heb je toch een goed gevoel bij je potentiële partner? Wees dan eerlijk en zet hem of haar voor een ultimatum. Geef toe dat je graag wil afspreken, maar dat je denkt dat je gevoelens niet wederzijds zijn, omdat de date steeds uitgesteld wordt. Vraag vervolgens om ein-de-lijk af te spreken of om het contact te stoppen. Dat is stresserend, want je geeft jezelf bloot en de kans bestaat dat je een negatief antwoord krijgt. Maar dan weet je tenminste waar je staat. En als er vervolgens nog eens afgezegd wordt, kan je voor jezelf de conclusie trekken.”