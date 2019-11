Telenet Gesponsorde inhoud Sexting: zò praat je erover met je kind Aangeboden door Telenet

28 november 2019

Ben jij ervan overtuigd dat jouw tiener nooit een naaktfoto van zichzelf zou versturen? Volgens de statistieken is de kans groot dat je je vergist. ’t Is dus de moeite waard om eens een gesprek over sexting te voeren met je puber. Alleen … hoe begin je daaraan? Makkelijk: met deze tips van Jozefien Daelemans!

Jozefien Daelemans is hoofdredactrice van ‘Charlie Magazine’, een online vrouwenblad waarin taboes niet bestaan, en auteur van ‘De Naakte Waarheid’. Als mama van twee tienerzonen kent ze alle ins en outs van praten met tieners. Dankzij haar tips babbel jij zonder schroom met je zoon of dochter over het versturen van naaktfoto’s.

Tip 1: Stel specifieke vragen

Vraag niet: “Hoe was het op school?” want dan komt je tiener waarschijnlijk niet verder dan “goed” of “boeiend”. Vraag wél: “Wat was het vervelendste moment van de dag?” of “Wat vond je vandaag het leukst?” of “Zijn er al koppeltjes in de klas?”. Toon interesse in de leefwereld van je kind.

Tip 2: Probeer niet te preken

Tieners zijn allergisch voor taalgebruik als “je moet …” en “je mag niet …”. Hen iets verbieden of de allesweter uithangen is een bijzonder effectieve strategie om jezelf buitenspel te zetten als gesprekspartner. Wél efficiënt is het toepassen van de Louis Theroux-techniek: neem, net als de Britse documentairemaker, de houding aan van de ‘onnozele nieuwsgierigaard’ en stel vragen als “Sexten, wat is dat eigenlijk?”, “Wie doet dat?” en “Is dat gevaarlijk?”. Door je kind zelf het antwoord op die vragen te laten bedenken, denkt hij/zij erover na en onthoudt het tienerbrein dat beter dan wanneer jij ’t uitlegt.

Tip 3: Praat met elkaar terwijl jullie iets aan het doen zijn

Een praktische maar erg handige tip! Voer gesprekken over ‘moeilijkere onderwerpen’ tijdens het autorijden of tijdens de afwas. Dat praat soms makkelijker omdat je elkaar niet in de ogen hoeft te kijken.

Tip 4: Onderschat groepsdruk niet

Tieners, vooral jongens, voelen druk om zich groter voor te doen dan ze eigenlijk zijn en om zich te bewijzen. Haalt je puber iets stoms uit? Schiet niet meteen in een boze kramp, maar vraag je af waarom hij/zij dat gedaan heeft. Probeer je kind attent te maken op groepsdruk en hoe daaraan te weerstaan. Die weerbaarheid is een fantastische tool om de pubertijd door te komen.

Tip 5: Zeg waar het op staat

Wees niet te vaag, vooral niet tijdens gesprekken over seks. Kom niet aandraven met de bloemetjes en de bijtjes, maar benoem de lichaamsdelen. Toen hij tien was, vroeg mijn zoon: “Kunnen meisjes ook fappen?” Ik heb hem uitgelegd dat meisjes ook kunnen masturberen, maar dan op een andere manier. Vervolgens heb ik er heel no-nonsense bij verteld hoe dat in z’n werk gaat, inclusief tekening van de vrouwelijke anatomie. Hij reageerde dankbaar omdat ik hem niet als een klein kind behandelde. En hij scoorde dat jaar een 10 op 10 voor seksuele opvoeding.

Bonustip: seks is trial-and-error

Maak duidelijk dat seksuele ontwikkeling altijd zoeken is, voor iedereen. Dat het niet erg is als je twijfelt en dat die ander waarschijnlijk ook onzeker is en zich sterk voordoet, maar dat ’t oké is om de maskers af te zetten. Want zolang je open en eerlijk met elkaar communiceert, komt het altijd goed.

De .comdom-app

Een handig hulpmiddel om veiliger aan sexting te doen, is de gratis app .comdom die een watermerk op de foto plaatst met daarop de gegevens van de ontvanger. Zo beperkt de app de kans dat een naaktfoto doorgestuurd wordt.