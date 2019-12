Sekswerker Sigrid: “Ik dreigde hem van de trap te duwen als hij niet zou opkrassen, dat heeft gelukkig gewerkt”

Vandaag 17 december is het Internationale Dag tegen Geweld tegen Sekswerkers. En dat is nodig, want uit Nederlands onderzoek blijkt dat 78% van de sekswerkers al eens slachtoffer was van seksueel geweld. Sekswerker Sigrid Schellen (32) getuigt: “Elke keer als het dreigt mis te lopen ben ik doodsbang, maar dat zal ik nooit laten merken.”

Seks & Relaties Vandaag 17 december is het Internationale Dag tegen Geweld tegen Sekswerkers. En dat is nodig, want uit Nederlands onderzoek blijkt dat 78% van de sekswerkers al eens slachtoffer was van seksueel geweld. Sekswerker Sigrid Schellen (32) getuigt: “Elke keer als het dreigt mis te lopen ben ik doodsbang, maar dat zal ik nooit laten merken.”

Bijna 3 jaar werkt Sigrid Schellen nu als sekswerker. In mei dit jaar liet ze dat ook aan de wereld weten toen ze daar in ‘Van Gils & Gasten’ voor het eerst openlijk over vertelde. Wat later bracht ze het boek ‘Hoerenchance’ uit. Zonder schroom doet ze daarin haar ervaringen met de betaalde liefde uit de doeken. Leuke anekdotes, maar ook mindere komen aan bod. Want die zijn er wel degelijk.

“Ik vind mijn klanten via online advertenties en bepaal op basis van een telefoongesprek of ik met iemand afspreek of niet. Meestal hoor ik al aan iemands stem en intonatie wat zijn bedoelingen zijn, maar 100% zeker ben je natuurlijk nooit. Ik geef altijd op voorhand aan wat niet door de beugel kan: seks zonder condoom, bijvoorbeeld, maar ook anaal, wurgseks of vrijen in het openbaar. Als iemand daar aan telefoon al moeilijk over doet, stopt het voor mij onmiddellijk. Het is belangrijk dat je van begin tot eind de touwtjes in handen houdt”, zegt Sigrid. “In het begin van mijn carrière was ik minder zeker van mijn stuk, maar gaandeweg heb ik geleerd dat onzekerheid tonen geen optie is in deze branche. Sommige mannen kicken net op een angstige reactie en het machtsgevoel dat ze ervan krijgen. Wellicht hebben ze mommy issues, of ze kunnen er gewoon niet tegen dat ze hun goesting niet krijgen.”

“De laatste keer dat ik bang was, was toen ik een klant over de vloer kreeg die per se zonder condoom wou vrijen. Hij bleef er maar moeilijk over doen en toen we eenmaal begonnen waren, probeerde hij toch het condoom uit te trekken. Ik sprong meteen recht en beval hem om het appartement te verlaten, maar hij wilde niet luisteren. Hij begon mij uit te schelden, vroeg ook zijn geld terug en weigerde zich aan te kleden. Uiteindelijk wist ik hem richting gang te drijven waar hij met zijn rug naar de trap kwam te staan. Ik heb geluk dat ik met mijn 1 meter 78 geen frêle meisje ben en zelf ook nogal intimiderend kan zijn. Ik dreigde hem van de trap te duwen als hij niet zou opkrassen, dat heeft gelukkig gewerkt.”

“Of er was die keer dat een klant heel ruw was en deepthroating wilde. In principe kan dat voor mij, maar dan moet je je wel af en toe terugtrekken zodat ik kan bekomen om te ademen. Dat deed hij niet, integendeel. Hij bleef me tegen zich aangedrukt houden. Ik dacht oprecht dat ik zou stikken, fysiek was ik op dat moment immers niet in de positie om hem van me weg te duwen. Net op tijd liet hij los. Op zulke momenten ben ik uiteraard bang. Doodsbang zelfs. Maar dat zal ik nooit laten merken. Je moet op je strepen blijven staan en niet over je grenzen heen laten lopen. Of dat moet je althans proberen.”

Geen jonge mannen meer

Tot voor de publicatie van haar boek, ontving Sigrid haar klanten in een privéwoning. Nu mensen weten dat ze een sekswerker is, ligt dat moeilijker. Zo zetten buren en andere bewoners de verhuurders onder druk opdat ze geen appartement zou kunnen huren. Daardoor moet ze noodgedwongen haar toevlucht zoeken tot zogenaamde love hotels waar vaak nog andere dames werken.

“Dat heeft merkbaar effect op het cliënteel dat ik aantrek. Voordien waren dat veelal getrouwde mannen met een zekere reputatie. Omdat ze hun goede naam zelf hoog in het vaandel dragen, had ik ook minder vaak incidenten voor. Klanten jonger dan dertig neem ik sowieso niet meer aan. Zij stellen zich opmerkelijk vaker agressief op en nemen het niet zo nauw met de regels. Dat komt deels door hun onervarenheid, denk ik, ze hebben zichzelf vaak niet zo goed onder controle. Ze worden extreem opgewonden waardoor ze ruwer zijn. Oudere mannen zijn meestal wat meer relaxed, ze laten zich sneller sturen door mij. Al vrees ik ook dat porno een negatieve invloed heeft op heren. Daarin lijkt alles mogelijk . En vooral: dat vrouwen dat ook allemaal willen. Uiteraard is dat allemaal fake - zélfs amateurporno wordt in scène gezet - maar dat lijkt lang niet elke man door te hebben.”

“Met klanten onder invloed van alcohol of drugs pas ik ook beter op. Die kennen hun grenzen niet meer. Natuurlijk kun je dat niet altijd op voorhand weten, maar ik word steeds beter in de symptomen herkennen. De grootste misvatting die mannen hebben over mijn beroep is dat de klant koning is. Ze denken dat ze zich alles kunnen permitteren omdat ze geld hebben betaald. Dat telt misschien als je in een winkel werkt, maar zelfs daar moet je niet verbaal of fysiek agressief worden. Sekswerkers verdienen respect, net als alle anderen.”

Hypocriet wettelijk kader

De reden waarom Sigrid graag wou getuigen, is het gebrek aan wettelijk kader voor mensen in de seksindustrie. “Hoewel prostitutie in België gedoogd wordt, staat er in de wet een artikel dat mensen die prostitutie mogelijk maken strafbaar zijn. Concreet betekent dat: letterlijk iedereen die mij op de een of andere manier helpt bij het uitvoeren van mijn job. Dat is exact de reden waarom sekswerkers zo vaak in louche en gore kamers terechtkomen die op de koop toe handenvol geld kosten. Of waarom zo weinig mensen naar de politie durven te stappen als het misloopt. Want gaan ze niet benadeeld worden vanwege hun beroep? Hetzelfde geldt wanneer een klant agressief wordt en mij een blauw oog zou slaan. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd, maar ik betwijfel of de verzekeraars mij in zo’n geval zouden helpen. Daar moet dringend verandering in komen. Deze hypocriete situatie werkt immers wangedrag en geweld in de hand.”