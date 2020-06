Seksuoloog Wim Slabbinck ziet meer volk dan ooit in zijn praktijk: “Veel koppels zijn uitgeput uit lockdown gekomen”

Seks & Relaties 700 gesprekken per maand: het was nooit drukker in de groepspraktijk van Vlaanderens bekendste seksuoloog, Wim Slabbinck (37). Corona heeft jonge harten verscheurd, maar evengoed porseleinen huwelijken doen sneuvelen, die de therapeut nu probeert te redden. "Veel koppels zijn uitgeput uit deze lockdown gekomen, ze weten niet meer van welk hout pijlen te maken."

"Ik zit momenteel in een heel drukke periode. Vrijdagen, zaterdagen en zondagen ben ik niet vrij - de opnames van 'Blind getrouwd' lopen weer - en in de week ben ik bezig met de verbouwing van mijn praktijk. Er ligt veel werk op de plank en ik moet wat prioriteiten stellen. Anders loopt het uit de hand." De voorbije maanden kon seksuoloog Wim Slabbinck nog gewoon op z'n koersfiets springen en lange tochten maken - "Ze hielpen om dat constante crisisgevoel uit mijn hoofd te krijgen" - maar sinds kort is het weer werken geblazen, net als voor z'n collega-therapeuten. "Het is hier nooit eerder zo druk geweest, met bijna 700 gesprekken per maand", zegt hij. 'Hier', dat is zijn groepspraktijk aan het Gentse Citadelpark, in een statig herenhuis. Binnenkort komt er een tweede praktijk bij - broodnodig, want de wachtlijsten voor individuele, relationele en seksuologische begeleiding zijn ellenlang. "We kunnen al die aanmeldingen nog wel aan, maar ik denk dat dat voor andere praktijken, met minder personeel, moeilijker ligt", zegt hij.

Heeft de lockdown ons massaal tot bij de therapeut gebracht?

"Eerst het goede nieuws: naar een (relatie)therapeut gaan is niet langer taboe. De Vlaming durft toe te geven dat hij of zij hulp zoekt. De gesprekken die de voorbije maanden on hold stonden, vinden ook weer plaats. Maar er komen ook veel nieuwe aanmeldingen binnen, inderdaad. We zagen in onze praktijk een beetje hetzelfde scenario als in de ziekenhuizen waar het op veel diensten plots erg rustig was: het leek alsof niemand nog een kwaaltje had of geen enkel koppel een probleem. Dat is nu wel anders."

Veel relaties staan dus op springen?

"Ik had het voorspeld dat er meer scheidingen en relatiebreuken zouden zijn, dat zullen de cijfers ook aantonen. Veel koppels die ik nu zie, halen zo goed als dezelfde ergernissen aan: een gebrek aan intimiteit, een verminderde seksualiteitsbeleving - al heeft onderzoek ook uitgewezen dat een even grote groep de voorbije maanden net meer seks had - en communicatieproblemen. Sommige van die ergernissen sluimerden al voor corona, natuurlijk, maar het klopt wel dat de crisis ze heeft uitvergroot. Kleine ergernissen werden hoogoplopende conflicten. Als de zaken niet goed gaan, ben je daar de afgelopen periode meer dan gewoonlijk mee geconfronteerd. Ik probeer koppels voorzichtig te helpen om niet te snel een conclusie te trekken. De afgelopen periode was uitzonderlijk en moeilijk, maar kijk: ze blijft niet eeuwig duren, zeg ik hen."

Komen er nu meer jonge koppels aankloppen?

"Net als voor corona zijn het de twintigers, dertigers en veertigers die de weg vinden naar onze praktijk. Heel af en toe zit daar eens een ouder koppel bij."

Het was voor veel mannen en vrouwen alleszins moeilijk om tijdens de lockdown ontrouw te zijn.

"Ik begeleid een paar koppels voor ontrouw, voor wie de voorbije periode net heel louterend is geweest. Ze hadden meer tijd voor elkaar, konden werken aan de basis en deden weer dingen samen - geen van hen kon ook de uitvlucht gebruiken op café te gaan, natuurlijk. (lacht) Anderzijds is er ook het koppel dat voor de lockdown al moeilijk met elkaar communiceerde, net wegens die ontrouw. Die vrouw vond het niet gemakkelijk om intiem te zijn met haar partner. Het is een periode beter gegaan, maar door voortdurend bij elkaar te zitten, hebben ze weer veel van hun energie verloren. Alle initiatieven die de man nam, werden nu niet één keer, maar meermaals per dag afgewezen. En de vrouw ervoer elke dag stress omdat ze wist dat er dingen zouden komen waaraan ze niet zou kunnen voldoen. Corona heeft hen beiden uitgeput. Ze weten niet meer goed van welk hout pijlen te maken."

Wanneer is het moment om in therapie te gaan? Als er niet meer wordt gekust?

"Als er, al voor corona, mentale zorgen waren die jullie niet meer alleen kunnen oplossen. Soms zijn één of twee gesprekken al voldoende om een koppel weer op weg te helpen."

Er zijn niet alleen meer relationele problemen?

"We zien ook meer angst en onzekerheid. Zo is er de muzikant die al eventjes niet meer op een podium heeft gestaan en nu stress ervaart omdat hij dat binnenkort wel weer zal moeten. Of een vrouw die vindt dat haar werkplek niet veilig genoeg georganiseerd is en angstig is om terug te keren. Iemand die opnieuw last heeft van haar eetstoornis omdat ze de voorbije periode schrik had. Ook lang geen lichamelijk contact hebben, weegt op iemands stressniveau."

"Maar het is niet allemaal kommer en kwel: zo begeleid ik al jaren een man die worstelt om een sociaal netwerk uit te bouwen. Hij is er nu in geslaagd opnieuw contacten te leggen. Hij whatsappte kennissen en vroeg hoe het met hen ging, bracht bezoekjes op de stoep en leerde een wandelbuddy kennen. Corona heeft hem zelfs een lief opgeleverd."