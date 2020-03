Seksuoloog Wim Slabbinck over seks in tijden van corona: “Wees creatief met standjes”

Seks & Relaties Het coronavirus bepaalt ons doen en laten. Ook in de slaapkamer, waar die ‘anderhalve meter afstand’ al eens in de weg zit. En waar een doodgewone kus niet zonder gevaar is. Wat mag er nog, en wat absoluut niet? Seksuoloog Wim Slabbinck redt de bedpret: “Wees creatief met standjes.”

Mag ik u kussen? Voor (monogame) partners die zich netjes aan de corona-regels houden, en geen symptomen vertonen, is het antwoord volmondig ja. Voor veel anderen is het uitwisselen van speeksel tijdelijk een no go. Maar wat met al de rest van de bedpret? En wat als corona hét excuus wordt: “Deze maand niet, schat.” Seksuoloog Wim Slabbinck weet raad voor de daad.

Mogen we nog seks hebben?

“Gelukkig wel. Er is geen bewijs dat je het coronavirus kan krijgen of doorgeven via sperma, voorvocht uit je penis of vocht uit je vagina. Je kunt het wél krijgen of doorgeven als je met iemand zoent. Of als je plekken aanraakt die besmet kunnen zijn en daarna je je vinger in je mond stopt. Er waren berichten dat het coronavirus besmettelijk is via faeces (uitwerpselen, red.). Maar er is geen sluitend bewijs dat je via anale seks meer risico loopt dan via seks in de vagina. Het coronavirus is wel aangetoond in faeces - maar het is niet duidelijk of dit levend of dood virus is. Via zweet wordt het virus niet overgedragen - zover we weten - maar wel via andere contactoppervlakken, bijvoorbeeld bij het delen van een seksspeeltje. Het coronavirus is dus geen soa (seksueel overdraagbare aandoening, red.). Maar je kan het wel krijgen wanneer je seks hebt met iemand die besmet is. Net zoals je een normale griep kan krijgen als je seks hebt met iemand die de griep heeft. Net zoals in het gewone leven, hanteer je in je seksleven nu best dezelfde regels: wie één van de symptomen vertoont, heeft best totaal geen seks. En in het algemeen zou ik adviseren om voor de seks de handen goed te ontsmetten. Want mogelijk is je partner niet ziek maar is hij of zij, zonder het te weten, wel drager van het virus.”

Te onthouden: we laten kussen even voor wat het is?

“Tongzoenen met eender wie is nu geen goed idee. Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoesten en niezen. Het virus zit in je longen, je keel en achteraan in je neus. Zoen je met iemand die het coronavirus heeft? Dan is de kans groot dat je het virus krijgt. Kussen met je vaste partner mag, maar sla het liever over als één van jullie dat comfortabeler of veiliger vindt. Omdat kussen cruciaal is om ‘in de stemming’ te komen, moet je op zoek naar een alternatief. Zoek de opwinding op door elkaar te knuffelen of te strelen. Daar zijn zeer veel manieren voor, al vallen alle opties met de mond wel weg. Elkaar een goede massage geven kan wonderen doen. Of ga eens samen in de douche of bad. Seks ín de douche? Dat kan. Al spoelt water wel het natuurlijke glijmiddel in het voorvocht van de man, en de afscheiding bij opwinding van de vrouw, snel weg. Waardoor de seks mogelijk pijnlijk wordt.”

Ik onthoud: wees creatief met je lief.

“Klopt. Sommige standjes zijn in deze periode interessanter. Zit als vrouw eerder bovenaan - als cowgirl - of doe het op z’n hondjes, eerder dan te kiezen voor de missionarishouding. Ook het voorspel kan perfect veilig verlopen. Elkaar manueel bevredigen kan, al moet je wel - hoe onnozel dat ook klinkt - je handen op voorhand ontsmetten. Als je net de deurklink hebt vastgehad, mag er daarna geen contact zijn tussen je handen en de penis of vagina.”

En orale seks?

“Dat zou ik echt afraden als je niet helemaal zeker bent dat je bedpartner virusvrij is. Eventueel besmet speeksel kan via de eikel het lichaam binnentreden, en omgekeerd kan dat ook, via het vrouwelijk geslachtsorgaan gebeuren. Voor orale seks geldt hetzelfde als voor tongzoenen: gebruik je gezond verstand. Als één van beide symptomen vertoont, doe je het niet. Naast elkaar masturberen is een mooi en spannend alternatief tijdens het voorspel.”

Masturberen is per definitie veilig?

“Ja, áls je je handen eerst ontsmet hebt. Masturbatie voor, tijdens en na een pandemie is altijd een veilige vorm van seks. De voordelen: het kost je niks. Behalve dan één zakdoek, en die hebben we na de rush op wc-papier méér dan voldoende liggen. (lachje) Je doet aan ‘sport’. Je hebt er niks of niemand voor nodig. Het doet je immuunsysteem goed. Het is een ideale stresskiller. Het zorgt voor een diepere en betere nachtrust. Het helpt tegen hoofdpijn. Het geeft een kick én een beloning. En het is tijdsefficiënt.”

En de nadelen?

“Die zijn er niet.” (lacht)

Het vereist thuis wel enige openheid over dat onderwerp.

“Absoluut. Praat openhartig met je partner over masturbatie. Het is niks om je voor te schamen. Af en toe stoom aflaten is voornaam. Als dat door het hele corona-verhaal wat moeilijker is samen, dan doe je dat best alleen. Je kan perfect afspreken om elkaar af en toe een privé-moment te gunnen. Want iemand die normaal aan zelfbevrediging doet als de andere van huis is, vindt dat nu moeilijker omdat we heel de tijd samen thuis zitten. Creëer openheid over heel jullie seksleven. Seks ontstaat normaal heel organisch en je wil tijdens de daad geen moeilijke vragen stellen of beantwoorden. Daarom is het beter om één en ander - Hoe pakken we het aan? Waar voel jij je veilig bij en hoe kan ik me daaraan aanpassen? - op voorhand te bespreken, alvorens je samen onder de lakens duikt.”

Kunnen we uit deze crisis ook iets positief halen: als de sleur er wat in zit, kan de seks nu misschien terug ‘spannend’ zijn, net omdat we creatief moeten zijn?

“Zeker. Misschien is het wel hét moment om deze app te installeren en meer te weten te komen over jullie gedeelde seksuele voordelen? Er bestaan ook seksspeeltjes die je vanop afstand kan bedienen. Elkaar een erotisch verhaal voorlezen kan zeker zinvol zijn. Of er eentje schrijven.”

Voor singles die graag daten, en voor schuinsmarcheerders, is dit niet de beste tijd.

“Klopt. Het is nu absoluut geen goed idee om wisselende partners te hebben. Wegens het risico op besmetting. Denk in dat geval misschien beter aan andere vormen van (verboden) seks: sexting, cybersex via de webcam of telefoonseks.”

Moeten we in één ruk nogmaals waarschuwen voor de gevaren van ‘sexting’, nu jongeren elkaar niet met elkaar kunnen afspreken?

“Voor jongeren die nu een tijdlang hun lief niet kunnen zien, en dus andere manieren zoeken, is een extra gesprek over sexting inderdaad aangewezen. Tegelijk is het belangrijk dat ouders hun tieners thuis de ruimte geven om hun seksualiteit te kunnen beleven - ook zij hebben in deze tijden nood aan hun privé-ruimte. Geef ze eventueel de comdom-app van Telenet mee, waarmee ze op een meer veilige manier kunnen sexten.”

Kan een crisis als deze onze relatie in het algemeen ook deugd doen?

“We zien in crisissituaties vaak een opflakkering van gevoelens. Los van alles wat er op ons afkomt, zien we opnieuw wat écht belangrijk is. Voor sommigen is dat blijkbaar wc-papier, maar onze ware basisbehoeften zijn toch eerder ons gezin, onze familie en onze vrienden. Als je aan mensen op hun sterfbed vraagt of ze ergens spijt van hebben? Dan hoor je vaak dat ze te weinig tijd hebben gemaakt voor hun kinderen, hun partners. Laat dit dus een periode van bezinning zijn. Laat ons elkaar opnieuw waarderen. Dit is een uitgelezen kans.”

Tegelijkertijd zien we meer dan ooit elkaars kleine kantjes: we zitten op elkaars lip.

“Waar een koppel het gewend is om overdag elk een eigen job te beoefenen, komt nu alles samen onder één dak. Dat zorgt sowieso voor irritaties, dat kan bijna niet anders. Alleen al over de corona-crisis zelf zie je hoe mensen verschillen. De ene is fatalistisch van aard en loopt de hele tijd alles te ontsmetten, de andere lacht alles weg en minimaliseert. Dat verschil kan voor frustratie en discussie zorgen. Organiseer als koppel eens een virtual dinner party - via de webcam: zo zie je je vrienden nog eens. Zo kunnen jij en je partner weer eens ontspannen.”

En eens niét over corona praten?

“Praten lucht op - ook in deze crisis. Er is op dit moment geen ‘juiste’ manier - los van alle voorzorgsmaatregelen die we allemaal wel kennen - om hier mee om te gaan. Wel is het belangrijk om echt naar elkaar te luisteren in plaats van enkel te denken vanuit je eigen coping mechanisme. Je bent de enige persoon in huis tegen wie de andere kán praten - want alle gesprekspartners die we normaal tegenkomen zitten ook thuis. De emotionele connectie met je partner is nu van heel groot belang. We hebben elkaar meer nodig dan ooit.”

Verwacht jij na de crisis een wereldwijde babyboom?

“Het kan alle kanten uit. Na een grote orkaan in 1989 in Texas zag men na de ramp bij de getroffen groep meer echtscheidingen. Maar evengoed zijn er toen inderdaad meer baby’s geboren. Omdat een crisis verbindend en versterkend werkt. We zullen wellicht ook het aantal aanvragen voor huwelijken zien stijgen. Maar een crisis als deze kent ook een keerzijde: het legt tussen mensen mogelijk conflicten bloot die er al langer waren. Om nog even terug te komen op het seksuele aspect: de kans is groot dat iemand die al lang ‘geen zin’ meer had in seks met man of vrouw, in corona nog een extra excuus ziet. Als in: ‘Deze maand niet, schat’.”

