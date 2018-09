Seksuoloog Wim Slabbinck: "Masturberen kan je dag mooier maken, ook als je met een burn-out zit" Liesbeth De Corte

19 september 2018

Dat Eva Daeleman met een burn-out gekampt heeft, is al een tijdje geweten. Nu schrijft de blondine in haar nieuwste boek dat ze de opdracht kreeg van haar healer om elke dag te masturberen. Wablieft? Hebt u zich net als ik verslikt in een kopje koffie? Nergens voor nodig, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. "Ik begrijp volledig waar dit advies vandaan komt."

'Omdat het kan', het nieuwste boek van Eva Daeleman, ligt in de rekken. En er is één passage die op veel reactie kan rekenen: die waarin de voormalige radiopresentatrice openhartig neerpent dat ze pas op haar 25e haar eerste orgasme kreeg. En dat na een aansporing van haar osteopaat en chiropractor.

"Midden in mijn burn-out bezocht ik een healer", schrijft de yogi. "Hij gaf me de opdracht om dagelijks te masturberen. Hij zei dat ook gewoon koeltjes en ik wist niet waar ik het had." En eerlijk gezegd: dat advies laat in eerste instantie ook onze oren flapperen, al is dat nergens voor nodig, beweert Wim Slabbinck.

Zelfvertrouwen

"Eerst en vooral: dit advies werkt niet voor iedereen, omdat sommigen er simpelweg niet voor openstaan. Maar zelfbevrediging kan wél zeer zinvol zijn. Het is niet alleen goed voor je hart, je immuunsysteem en een betere nachtrust, het is ook een goede stress reliever. Jezelf strelen is een soort fysieke activiteit en mentale oefening waarbij je even alle zorgen loslaat. Het geeft je een goed gevoel, iets wat je dag mooier kan maken, ook als je met een burn-out zit. Bovendien hebben mensen die geregeld vrijen of masturberen de uren na het orgasme ook vaak minder stress, dus dat betekent dat je de rest van de dag ook beter doorstaat", legt hij uit.

Maar het liefhebben van jezelf is ook méér dan simpelweg een solo-verwennerijmoment. "Eigenlijk zeg je tegen jezelf dat je mag genieten van jezelf, dat je het leuk mag vinden. Een belangrijk component om je zelfvertrouwen op te bouwen."

Taboe

"Na een paar weken dagelijks trainen kwam ik tot een hoogtepunt, een aanval van seksuele energie die alle dammen leek te verpulveren", zo gaat Eva verder in haar boek. 25 is ze op dat moment. Volgens Slabbinck is ze bijlange na niet de enige vrouw die 'pas' op die leeftijd haar eerste climax beleeft, maar hij waarschuwt dat we de cijfers niet mogen overschatten.

"Uit een studie die ik heb uitgevoerd met Charlie Magazine blijkt dat 9 op de 10 vrouwen al een orgasme heeft gehad. Maar 7 op de 10 praat daar niet over", kaart de seksuoloog aan. Hij verwijst ook naar Sexpert, een onderzoek uit 2013 en de grootste studie naar de seksuele gezondheid van Vlaanderen. "In dat onderzoek heeft 96,8% van de mannen tussen 14 en 17 jaar tijdens de laatste zes maanden gemasturbeerd, bij de vrouwen in die leeftijdscategorie is dat 80%. Hoe ouder de vrouwen zijn, hoe minder ze zich bezighouden met dat handenwerk. Dat toont aan dat dames bezig zijn aan een inhaalbeweging, maar die is vooral gericht op 'het doen' en niet op erover praten." Een echte seksuele emancipatie kan dan ook pas plaatsvinden als vrouwen daar ook over durven babbelen met hun vriendinnen.

In dat opzicht is Slabbinck dan ook blij dat Eva dit thema aankaart. "Masturbatie is goed. Vrouwen moeten meer dan ooit hun eigen genot als uitgangspunt nemen. Met zichzelf én met hun partner. Eva vermeldt ook dat het ontdekken van je eigen lichaam helpt bij het vrijen met een ander, en daar heeft ze gelijk in. Er zijn gewoon dingen die je best op je eentje leert. Denk aan fietsen: de eerste keer vertrek je ook niet met iemand achterop. Soloseks is dan ook de ideale leerschool om je eigen lijf te leren kennen en te beseffen dat je kunt en mag genieten van je eigen lichaam."