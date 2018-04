Seksuoloog Alexander Witpas: "Vijf uur per maand fantaseren over seks. Da’s toch niet te veel gevraagd?" Lene Kemps

02 april 2018

11u40 0 Seks & Relaties Het is perfect mogelijk om ‘happy seks’ te hebben, een relatie lang, aldus seksuoloog Alexander Witpas, bekend van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. «Je moet van seks geen levensgroot probleem maken en je niet fixeren op wat fout gaat.»

Alexander Witpas: «Als je mensen vraagt wat ze nodig hebben voor een bevredigend seksleven, hoor je: een jong, gezond en goed functionerend lichaam, een partner die me perfect aanvoelt, een relatie zonder conflicten of problemen, een opgeruimd huis, brave kinderen... Het slechte nieuws is dat je dit plaatje zelden compleet krijgt. Het goede nieuws is dat het ook niet hoeft. Dit lijstje is maar een deel van het verhaal en zelfs niet het belangrijkste.»

Witpas bekijkt seksualiteit vanuit de positieve psychologie, waarin geluk en ongeluk geen communicerende vaten zijn, maar aparte thermometers. Hij biedt inzichten om de geluksmeter omhoog te krijgen. «Je moet niet elk probleem willen oplossen om je gelukkig te voelen. Je moet dat lijstje niet afvinken om fijne seks te hebben. Met sommige zaken moet je gewoon leren leven. Kijk naar wat góed gaat en bouw daarop verder. Geluk is maakbaar, ook op seksueel vlak.»

