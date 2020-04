Seksuologe Rika Ponnet over overspel in tijden van corona: "Stress, want de vluchtroute is weg”

Seks & Relaties “Mensen met een tweede relatie hebben het nu moeilijk”, zegt seksuologe Rika Ponnet. “De permanente aanwezigheid van de ander in de basisrelatie kan, in combinatie met het gemis aan fysiek contact in de tweede relatie, tot frustraties en pijn leiden.”

“De tekorten die mensen ervaren in hun basisrelatie - het gevoel zichzelf niet te kunnen zijn omdat ze de ander als te veeleisend ervaren, te dominant of te weinig affectief en meevoelend - worden in deze periode van constant bij elkaar zitten alleen maar uitvergroot”, aldus Ponnet. “En intussen valt de vluchtroute naar de tweede relatie - die in veel gevallen juist de energie geeft om de basisrelatie te kunnen volhouden - nu tijdelijk weg. Dat brengt stress, frustratie en gemis met zich mee. Vergis je niet: huidhonger - het verlangen om te worden aangeraakt en aan te raken, een sterke basale behoefte - heeft wel degelijk een impact op iemands psychisch welbevinden.”

Ik ben er nogal gerust in dat het merendeel van mensen met twee relaties in staat is om met dat gemis om te gaan zonder dat ze elkaar bij wijze van spreken de kop inslaan. Rika Ponnet

“Maar laten we ook niet overdrijven: we zijn drie weken ver in het coronaverhaal. En tweede relaties worden sowieso vaak gekenmerkt door gemis. De kracht van zulke relaties is veel vaker het verlangen dan de invulling van dat verlangen, want minnaars zijn per definitie meer niet samen dan wel. Ik ben er nogal gerust in dat het merendeel van mensen met twee relaties in staat is om met dat gemis om te gaan zonder dat ze elkaar bij wijze van spreken de kop inslaan. Mensen zitten geen jaren opgesloten, hé. Wanneer dit duurt tot begin mei, spreken we volgens mij van een uitzitbare periode.”

Een paar tips om het thuis zo harmonieus mogelijk te houden, nu de vluchtroute naar een geliefde tijdelijk ontbreekt? “Ik zou zeggen: ga veel buiten - op een veilige manier - om te wandelen of zo. Of trek je in huis wat vaker terug in een aparte ruimte. En voor wie te veel last heeft van huidhonger: probeer in deze tijden vooral heel goed voor jezelf te zorgen. Neem eens wat vaker een lekker warm bad of knuffel desnoods jezelf.”

Lees ook:

Liefde in tijden van corona: zo pak je lockdownseks aan (+)

Vrijen doen we in de toekomst zo: dit zijn de 10 nieuwste sekstrends (+)

Dankzij internet bestellen we onze seksspeeltjes anoniem: “Net dat zorgt voor meer ongelukken” (+)