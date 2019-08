Exclusief voor abonnees Sekstherapeut Dr. Ruth (91): “#MeToo heeft ons contact in de slaapkamer er niet makkelijker op gemaakt” Daan Heerma van Voss

20 augustus 2019

12u01 0 Seks & Relaties Nooit eerder liet de wereldberoemde seks­therapeut Ruth Westheimer een ­documentaire over haar werk en leven maken. Maar nu we in een tijd leven waarin abortus en homorechten opnieuw omstreden begrippen zijn, voelt ze de noodzaak van zich te laten horen (en zien), in Ask Dr. Ruth. ‘Hoe meer men weet, hoe beter men in staat is te vechten voor wat belangrijk is.’ Daan Heerma van Voss sprak met de beroemde sekstherapeut.

“Wil je iets voor me doen?”, vraagt de 91-jarige Ruth Westheimer, wereldwijd bekend als sekstherapeut ‘Dr. Ruth’, in de marmeren lobby van Baur au Lac, een luxehotel in het midden van Zürich, aan de Zürichsee. “Wil je naar het Anne Frank Huis gaan om ze te vertellen over de documentaire? Wil je dat alsjeblieft doen? Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden.” In deze lobby ontvangt ze de hele dag journalisten, ernstige interviewers met dikke blocnotes, maar ook website-millennials die haar de vraag stellen die hun klik-lezers het liefst beantwoord zien: ‘Hoe houd je je vagina jong?’ Het antwoord van Dr. Ruth: door na de menopauze met lubes en crèmes te gaan werken. Ze geeft geen krimp.

