Seksjournalist zoekt uit hoe het spannend blijft met één partner: "We zien monogamie te vaak als norm in plaats van keuze" Cathérine van der Linden

02 oktober 2018

13u22

Bron: AD 0 Seks & Relaties De Nederlandse seksjournalist Marith Iedema (29) zoekt naar een liefdesleven waarin geen sleur ontstaat. Haar open relatie mislukt - ze wordt verliefd op haar avontuurtje. In haar boek '(S)experimenteren' schrijft ze hoe de seks spannend blijft. Kan dat met één vaste partner?

Iedema heeft als seksjournalist vrijwel elke scene bezocht om erover te schrijven. De meeste relatievormen die ze tegenkomt in parenclubs, onder swingers, fetisjisten of polyamoristen lijken extreem. Een ver-van-je- bed-show. Is dat ook zo? Iedema: "Veel mensen houden hun verlangens geheim, totdat je zelf over je voorkeur begint. Dan pas geven zij zich ook bloot. Dat komt doordat monogamie de norm is."

In mijn omgeving gaan meer vrouwen vreemd dan mannen Marith Iedema

"Ik ben super openminded, ik heb alles willen onderzoeken. Voordat ik aan mijn zoektocht begon, keek ik neer op trouw-zijn aan één partner. Ik was natuurlijk jong, 19. Om me heen kijkend zag ik dat bijna niemand het redt in zo'n relatie. En weinig mensen durven te beweren dat monogamie fantastisch werkt. Waarom doen we het dan? Ik dacht: iedereen zou een open relatie moeten willen, dé oplossing. Maar al snel kwam ik erachter dat het niet zo gemakkelijk ligt. Ik kon het zelf niet eens: mijn liefde bewaren voor het thuisfront en spannende seks hebben met buitenmannen."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN