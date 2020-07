“Zodra ze die deur opende, wist ik dat zij de ware was”: kok Ben (40) viel als een blok voor de Italiaanse Claudia (40)

Het begon als een vakantieliefde zoals in de liedjes: met zand, zon en zoute zoenen. Maar toen dat veranderde in een Ryanair-relatie moesten ze toch stevig op hun tanden bijten. Gelukkig kwamen Ben en Claudia op hun pootjes terecht. Redacteur Lene Kemps, die deze zomer op zoek gaat naar

Ze zitten in het zonnetje in hun tuin in het Toscaanse Nodica, Ben Broux (40) en zijn vrouw Claudia Cappelli (40). De Italiaanse Claudia toont de tomaten die de buurvrouw net heeft gebracht: groot en rood, met de smaak van vakantie. “Je begrijpt meteen wat het leven hier zo bijzonder en aangenaam maakt”, zegt Ben. “De warme sfeer - mensen vallen spontaan binnen, brengen iets mee... - en, nu spreek ik als chef, dat fantastische eten met die pure ingrediënten. Een zelfgekweekte tomaat, goede olijfolie, wat geroosterd brood... Van het simpelste kan je hier een feestmaal maken.” “Da’s gesproken als een echte Italiaan”, zegt Claudia.

Als achttienjarige kwam Ben in 1998 in de keuken van een lodge in Namibië terecht. "Mijn studie was afgelopen, ik wilde als kok werken, en via een kennis van mijn ouders bereikte dit voorstel me. Ik was niet bang van een avontuur, dus heb niet getwijfeld. Het was een prachtige tijd. Hoewel ik niet in grote luxe leefde, voelde ik me rijk. Mijn job was boeiend, mijn werkgevers waren vriendelijk, alles zat goed. Ik ben er anderhalf jaar gebleven, en als het aan mij had gelegen, zat ik daar nog. Maar de eigenaars van de lodge raadden me dat af. ‘Je bent nog te jong om je op één plaats vast te pinnen’, zeiden ze. ‘Ga eerst de rest van de wereld ontdekken.’ Ze hadden al meteen een startpunt voor me: Marina di Pisa, waar de familie van Sonia, de eigenares van de lodge, een visrestaurant uitbaatte."

De dochter van mijn baas stelde me voor om Livorno te bezoeken en daar een studiegenote van haar te zien. Toen Claudia de deur opendeed, was ik direct verkocht Ben

Zoute zoenen

Er volgde een blitzbezoek aan België om zijn familie in Hasselt te zien en daarna begon het avontuur in Italië, waar Ben werd opgevangen door de uitbaters van het restaurant. "De dochter van mijn baas stelde me voor om Livorno te bezoeken en daar een studiegenote van haar te zien: Claudia. Het werd een bijzondere ontmoeting. Toen Claudia de deur opendeed, was ik direct verkocht."

Zo herinnert Claudia, toen nog een studente biomedische wetenschappen, het zich ook. "Fysiek vond ik Ben meteen erg aantrekkelijk: knap, rijzig, charmant. Ik ben 1,75 meter en was blij dat ik met zijn 1,90 meter eindelijk een man gevonden had die groter was. Dat is in Italië niet evident."

Wat volgde, was een regelrechte vakantieliefde zoals in de liedjes: met zand, zon en zoute zoenen. "We spraken af op het strand, gingen zwemmen, keken naar de zonsondergang...”, zegt Ben. "Zij bracht haar boeken mee en studeerde, of we maakten lange wandelingen. Heel romantisch."

Mijn kennis van het Engels was niet zo goed. Het lijkt alsof ik in die beginperiode de hele tijd met een woordenboekje

rondliep, roepend: ‘Wacht, ik zoek het op!’

Claudia

Claudia: "Het was een fijne periode, hoewel communiceren niet evident was. Mijn Engels was niet zo goed en zijn kennis van het Italiaans miniem. Het lijkt alsof ik in die beginperiode de hele tijd met een woordenboekje rondliep, roepend: ‘Wacht, ik zoek het op!’ Onze afspraken waren intens en vermoeiend."

Ben: "Verliefd zijn is een goede motivatie. We leerden snel. Claudia spreekt nu uitstekend Engels en begrijpt Nederlands."

Claudia: "Zijn Italiaans is nog nét niet perfect, maar het is dan ook een moeilijke taal als je ze tot in de puntjes wil beheersen.”

La Famiglia

Claudia: “Toen we elkaar leerden kennen, zou Ben maar enkele maanden in Italië blijven. Tot dan had ik zeker niet gedacht: met deze man zal ik trouwen en kinderen krijgen. Ik was twintig, smoorverliefd en had de instelling: we zien wel. Toen hij aankondigde dat hij er na het zomerseizoen nog zou zijn, begon er iets te veranderen. Het werd serieuzer.”

Ben: “Voor mij was het serieus zodra zij die deur opende. Liefde op het eerste gezicht. Ik wist dat zij de ware was. Besefte ik dat ik twintig jaar later nog steeds haar leven zou delen? Daar denk je niet aan als je jong bent. Maar nu zitten we hier, in ons huis met twee kinderen en een hond.”

Van dat rollebollen op het strand rolden ze als vanzelf in het samenwonen. Il nonno had het liever anders gezien.

Claudia: "Opa vond het niet zo fijn, nee. Ik ben het oudste kleinkind en was de eerste om die stap te zetten. Italianen kunnen vrij traditioneel zijn: je verlaat het ouderlijk huis om te trouwen. Hij had moeite met dat ‘samenhokken’. Ik denk dat mijn moeder er ook wat mee worstelde. Maar eens ze Ben beter leerden kennen, waren hun bezwaren weg."

Ben: "Haar moeder is jammer genoeg vijf jaar geleden overleden, en dat ervaar ik nog steeds als een groot verlies. Ik noemde haar ‘mamma’. Ik heb me nooit ‘de schoonzoon’ gevoeld. Ze heeft me geadopteerd en als haar zoon behandeld."

Claudia: "Ze was helemaal dol op hem. Mijn vader is overleden toen ik vier was. Ik ben lang met mijn moeder alleen geweest, en toen had ze er een zoon bij."

Ik denk dat we allebei beseften: als we willen dat dit blijft duren, moeten we fysiek bij elkaar zijn Claudia

Toen in 2002 vanuit Hasselt het bericht kwam dat Bens vader en broer een brasserie zouden openen en ze aan hem dachten als chef, kwam er een eind aan twee jaar samenwonen en begon een periode waaraan ze geen van beiden met plezier terugdenken.

Ben: "Langeafstandsrelaties zijn hard. Je moet de dag alleen zien door te komen, kan je belevenissen niet delen. Er zijn overal verleidingen. Ik had het daar moeilijk mee, dat geef ik eerlijk toe."

Claudia: "We noemen dat onze crisisperiode, en ook wel onze Ryanair-relatie, omdat ik twee keer per maand naar België probeerde te vliegen. Het is toen ook enkele keren uit geweest tussen ons. We waren geen van beiden op ons best in die situatie. Ik denk dat we allebei beseften: als we willen dat dit blijft duren, moeten we fysiek bij elkaar zijn."

Trouwen in Namibië

In 2005 besloot Claudia haar doctoraat biomedische wetenschappen te behalen in Leuven. Er volgde een huwelijk, in het geheim, in Namibië. "We wilden op een mooie manier een punt zetten achter die moeilijke tijd. Geen overdreven ceremonie, geen groots diner, alleen wij twee die een engagement aangaan. Het feest voor vrienden en familie volgde twee jaar later in Italië, na een kerkelijke plechtigheid."

Zo sterk als hun verbondenheid was, zo’n tegenvaller was de verhuizing voor Claudia. Ze beschrijft die tijd met één woord: dramatisch. Ze vond moeilijk aansluiting met collega’s en de Vlaamse geslotenheid woog zwaar. "De banden zijn hechter bij ons, de deur staat altijd open. Op familie kan je steeds rekenen. Bij vrienden kan je te allen tijde binnenvallen. Je vertelt hen alles, belt hen in het holst van de nacht, en ze komen af. Ben begreep dat in het begin niet. Hij was verontwaardigd dat mijn beste vrienden alles leken te weten over onze relatie. Maar zo gaat het bij ons: wij delen heel ons leven met onze vrienden. Het is moeilijk om die ‘closeness’ in België op te bouwen."

Dat Claudia in 2009 zwanger werd – "Niet gepland, maar we waren er wel blij mee" – maakte het gemis aan vrienden en familie nog groter. "We vonden hier ook geen kinderopvang, de crèches zaten vol. ‘Je had de kleine al moeten inschrijven nog voor je zwanger was’, zeiden ze. Dat had ik nog nooit gehoord."

Het piepkleine, kersverse gezin Broux-Cappelli ging in 2010 met baby Lorenzo terug naar Italië. Een jaar later kreeg Lorenzo een zusje, Charlotte.

Bella Italia

Ben werkt intussen als chef kok in Firenze. Claudia vond in Toscane moeilijk werk als biomedisch ingenieur, maar kon zichzelf heruitvinden als officieel erkende stadsgids.

Ben: "Het was geen zware beslissing om België te verlaten. Je went snel aan de Italiaanse levenskwaliteit."

Claudia: "Het klinkt als een cliché om te zeggen dat je humeur beter wordt met wat zonneschijn, maar echt: ik weet niet hoe jullie het volhouden met al dat grijs weer. Voor mij maken het licht en de zon echt een verschil."

Ben: "Met de kinderen heb ik altijd Nederlands gesproken, nu merk ik plots dat ik hen steeds vaker in het Italiaans antwoord. Ik begin in mijn hoofd ook te rekenen in het Italiaans. Als er gevoetbald wordt, supporter ik nog altijd voor de Belgische ploeg, tenzij ze al uit de competitie liggen, dan wordt het Italië. Lorenzo is grote fan van Napels, maar dat heeft ook met een Belg te maken: Dries Mertens."

Claudia: "De zuiderse mentaliteit is er bij Ben ingeslopen, we vinden nu dezelfde zaken normaal. Dat er continu mensen langskomen bijvoorbeeld. We hebben vaak een vol huis. Iedereen schuift aan om te eten en blijft hangen. Om middernacht maken we nog snel pasta, spaghettata di mezzanotte; iets simpels, aglio, olio e peperoncino, met look, olijfolie en pepers."

Ben: "Ik word heel gelukkig van zo’n lange tafel vol met borden. Vaak brengt iedereen een gerecht mee waar hij zin in heeft — gegrilde groenten, wat pasta, geroosterde vis — en de schotels worden doorgegeven. Dat is Italië. Waar ik minder gelukkig van word, is de administratie. Als je een officieel papier nodig hebt of een formulier moet invullen: veel geluk. Goed en efficiënt organiseren staat niet in het Italiaanse woordenboek."

Ik ben blij dat ik met een Belg getrouwd ben. Hij is veel minder bezitterig dan sommige Italianen en gunt me mijn onafhankelijkheid Claudia

Claudia: “Ik ben blij dat ik met een Belg getrouwd ben. Hij is veel minder bezitterig dan sommige Italianen en gunt me mijn onafhankelijkheid. Hij steunt me in al mijn projecten. Hij zal zijn mening geven, maar nooit de baas spelen. Ik ben tussen vrouwen opgegroeid en heb altijd mijn eigen beslissingen genomen. Ik zou het niet kunnen verdragen om te moeten ‘gehoorzamen’."

Ben: "En ik ben blij dat ik met een Italiaanse getrouwd ben. Claudia is een boeiende vrouw. Ik blijf haar ontdekken in alle aspecten."

Claudia: "Soms denk ik dat we zolang bij elkaar zijn omdat we elkaar letterlijk niet goed genoeg begrepen om ruzie te maken. Je kent niet genoeg woorden in die andere taal om elkaar op de zenuwen te werken. Godzijdank gaat het nog steeds goed nu de woordenschat er wel is. (lacht)"

Wil je ook jouw verhaal doen? Mail journaliste Lene Kemps via vakantieliefde.hln@gmail.com.

