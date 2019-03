Exclusief voor abonnees Seks zonder verplichtingen? Weet waar je aan begint Lene Kemps

31 maart 2019

07u10

Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties ‘Friends with benefits’ of vrienden-met-een-extra, ze zijn steeds talrijker. Seks op afspraak en daarna afgelopen. Vrijheid zonder verplichtingen. Maar hoe bewandel je die delicate lijn tussen vriendschap en liefde?

Onenightstands, fuck buddies, booty calls. Amerikanen zijn blijkbaar goed in losse seks, want zij bedenken alle woorden. Wij hebben lat-relaties, verhoudingen en misschien een snelle wip. Tussen vrijgezel en vaste relatie bestaan veel tinten grijs, dat is niet nieuw.



Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen