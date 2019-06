Seks tijdens de huwelijksnacht: 65% van de Vlamingen doet het niet Nele Annemans

12 juni 2019

17u11 2 Seks & Relaties De ceremonie was geslaagd, het huwelijksfeest nog geslaagder. Moe en voldaan kunnen jullie het bedje inkruipen ... om de pikante lingerie bovenhalen. De naadloze slip ga je snel even omwisselen voor een wat verleidelijker exemplaartje maar als je eenmaal weer voor het bed staat is manlief in slaap gevallen en kruip jij er maar gewillig mee in. De lust is er vaak, de moed meestal niet. 65% van de pasgetrouwde koppels heeft namelijk geen seks tijdens de huwelijksnacht.

Hoe leuk de hele dag ook was, een trouw organiseren, continu in de kijker lopen, losgaan op de obligate foute nummers en je zatte oom in de gaten houden, trouwen kost véél energie. Vermoeidheid is daarom ook reden nummer 1 om niet samen de horizontale conga te dansen. Dat blijkt althans uit de huwelijksenquête van eventplatform Salino.be bij 1.500 pasgetrouwde Vlamingen. De tweede meest voorkomende reden was ... te beschonken. “Het enige waar wij nog toe in staat waren, was slapen. Ik uit vermoeidheid, mijn man van net iets te veel biertjes naar achterover te slaan”, getuigt ook Lisa (28) die enkele maanden geleden in het huwelijksbootje stapte. Ook bij Mieke (35) kwam er weinig van het gerampetamp in huis. “Ik was zelf te dronken, mijn man te moe. (lacht)” Andere redenen waren gewoon geen zin hebben om te vrijen of niet de kans hebben om samen te slapen.

Meer dan de helft (54%) van meeste pasgetrouwde stellen slapen thuis, 20% op de locatie zelf, 20% op hotel, 3% bij de schoonouders en 1% vertrekt meteen op huwelijksreis.

Gelukkig bestaat er dan zoiets als een huwelijksreis om de schade in te halen. 61% van de pasgetrouwde stellen gaf immers aan op huwelijksreis te gaan. Gemiddeld trekken ze er 12,5 dagen op uit en geven ze er 4000 euro aan uit.

Sex on the beach it is! Maar liefst 43% van de deelnemers koos namelijk voor een strandvakantie. 1 op de 4 koos voor een rondreis, 1 op de 5 voor een avontuurlijke reis en een kleine minderheid voor een citytrip, met name 6%.

Dat betekende ook wel dat 39% koos om niet op reis te gaan met als hoofdreden: een volledig leeggeroofde bankrekening ... Nog een aantal lovebirds koos voor een staycation, moest opnieuw gaan werken of vond het gewoonweg niet nodig.

Nog enkele opvallende cijfers:

- Gemiddeld nodigen Vlamingen 144 gasten uit op hun huwelijk.

- Augustus is de populairste maand om te trouwen in België (22%), gevolgd door juni (15%). Het ja-woord valt het minst tijdens de wintermaanden: januari (1%) en februari (2%).

- Vlamingen spenderen gemiddeld € 15.877 aan hun huwelijk.

- Gemiddeld krijgen Vlamingen € 7.188 aan cadeaus op hun huwelijksdag.

- In een man-vrouwrelatie is het in 89% van de gevallen de man die de vrouw ten huwelijk vraagt.