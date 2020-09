Seks op de werkvloer: bijna 1 op de 4 heeft al gefantaseerd over een collega Liesbeth De Corte

06 september 2020

De vonk die overspringt bij het koffiezetapparaat of tijdens één van de vele videomeetings. Het gebeurt vaker dan je denkt. Maar liefst 1 op de 3 is al verliefd geweest op een collega. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het nieuwe radioprogramma 'Love, Sex & Drama' met presentatrice Tess Goossens.

Het kantoor, het is een plek waar we voor de volle honderd procent gefocust zijn op ons werk. Toch? Niet altijd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Onze gedachten durven al eens af te dwalen. Volgens een rondvraag bij 1.000 Vlamingen heeft 37 procent al eens gefantaseerd over collega. 7 procent ging nog een stapje verder en fantaseerde over seks met de baas. Wowza.

Verboden liefde

Het blijft ook niet bij pikante gedachten alleen. 20 procent flirt wel af en toe met collega’s, 10 procent zelfs met klanten. Eén op de drie is al verliefd geweest op collega, één op de vijf heeft al gekust met een collega, en één op de zeven heeft al zelfs al eens seks gehad met collega. Opvallend: in de helft van de gevallen was er echt sprake van verboden liefde aangezien mensen toen een andere partner hadden.

Zo’n romance blijft trouwens niet altijd geheim. Bijna de helft van de mensen kent collega’s die gekust hebben, en 11 procent zegt te weten dat de baas al seks heeft gehad met een van de collega’s.

De vraag van één miljoen: biecht je dat slippertje op aan je partner, of niet? Wat blijkt: niet vertellen is de regel. Ongeveer één op de tien heeft het aan de partner verteld dat hij of zij gekust of seks had. In 10 procent van de gevallen heeft dat ook geleid tot het einde van de relatie.

En seks op de werkplek zelf?

Een beetje cliché, maar ook op de werkvloer zelf wordt soms gerampetampt. 8 procent zegt dat dat er al wel eens van gekomen is. De top 3 plaatsen zijn: op het bureau, op het toilet en in de kelder.

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers.