Seks met je ex is niet altijd het slechtste idee mv

18 oktober 2018

12u48

Bron: Metro.uk 0 Seks & Relaties Het is een onuitgesproken regel: je hebt geen seks met je ex. Doe je dat wel? Dan ‘herval’ je als het ware meteen en zijn al je gevoelens voor die persoon terug in 1 2 3. Met als resultaat: de break-up wordt nog moeilijker dan hij al was. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Als we Dua Lipa’s o zo bekende tekst ‘And if you’re under him, you ain’t getting over him’ mogen geloven, dan is seks met je ex haast àltijd een slecht idee. Toch lijkt de wetenschap nu met een andere bewering te komen. Tussen de lakens kruipen met een vorige liefde zou het verwerkingsproces niet verhinderen en kan je zelfs een beter gevoel geven op korte termijn.

Een onderzoek dat gepubliceerd werd in the Archives of Sexual Behavior bekeek twee studies: één nam het leven van 113 mensen onder de loep. Zij hadden allemaal een maand lang nog seks met een (recente) ex. Het tweede onderzoek bekeek hoe vrijen met een ex effect had op de emotionele toestand van 372 proefpersonen. De onderzoekers keken daarbij naar dagelijkse emoties, gevoelens, aanhankelijkheid tegenover de ex, het idee dat ze hadden over de break-up en hun gevoelens daarover. Hun bevinding: seks met een ex had geen negatieve impact op zowel korte als lange termijn. Zo ontdekten de onderzoekers dat deelnemers een beter humeur hadden op de dagen waarop ze seks hadden met hun vorige liefde. Ook de dag erna waren de proefpersonen heuse zonnetjes in huis.

Na twee maanden zagen de onderzoekers dat in bed duiken met een ex geen impact had op hoe mensen herstelden van de break-up. De onderzoekers merkten op dat de ex-geliefden wel een sterkere band behielden. Maar het was niet helemaal duidelijk of het de seks was die de sterke band onderhield, of het juist de band was die de zin in een portie gerampetamp versterkte. Daarnaast gaven de proefpersonen ook aan een sterkere verbondenheid te voelen op dagen waarop ze seks hadden.

Motivatie

De mensen die het het moeilijkst hadden met het einde van de relatie waren ook degene die vaak de eerste stap zetten om weer met hun partner tussen de lakens te kruipen. “Vaak was dit een manier om vast te houden aan de verbondenheid en band”, wordt geschreven in het onderzoek. Al had dit geen negatieve gevolgen, integendeel. Mensen voelden zich achteraf positiever. Maar toch raden de onderzoekers aan dat je best eens kijkt naar de motivatie waarom je met iemand intiem wil zijn.

Denk even na waarom je toch terug seks wil met jouw ex. Hoop je dat jullie terug samen gaan komen? Voel je je eenzaam? Wees eerlijk met jezelf voor je eraan begint. De ondervindingen tonen aan dat er in veel gevallen een positief resultaat komt van een vrijpartij met een partner uit het verleden. Maar als de seks wordt geïnitieerd door de persoon die maar niet over de relatie geraakt, dan is het misschien toch geen goed idee. Zoals altijd: bezint eer ge begint!