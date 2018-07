Seks maakt écht gelukkig Liesbeth De Corte

26 juli 2018

14u49

Bron: Tonic 6 Seks & Relaties Het zijn de kleine dingen die ons gelukkig maken. 's Ochtends genieten van een boterham met choco, het horen van je favoriete nummer op de radio of plots op de naam komen van iets dat je vergeten was. Én seks. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Emotion.

Seks is plezierig, dat weten we allemaal. Maar volgens Todd Kashdan en zijn onderzoeksteam kan een vrijpartij ook heel - ahum - diepgaand zijn. Ze beweren dat het je humeur verbetert én je leven zinvoller maakt.

Die uitspraak komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. De bollebozen hebben aan 152 studenten gevraagd om 3 weken lang elke avond hun gedachten neer te pennen in een dagboek. Ze moesten onder meer vertellen hoe ze zich de hele dag hadden gevoeld, hoe betekenisvol hun leven is, of ze intiem waren geweest (dat kon gaan over passioneel kussen tot seks) en hoe hard ze daarvan genoten hadden.

Daaruit blijkt dat wie tussen de lakens duikt, zich de dag erna ook beter in z'n vel voelt en het gevoel heeft dat hun leven meer betekenis heeft. Dat werkt bovendien alleen in die richting. Mensen met een goed humeur zal 's avonds of de volgende dag niet per se de stoeipoes uithangen.

Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, de vrijgezellen en koppels. Het belangrijkste is dat ze écht genoten hebben van de vrijpartij. Hoe groter het plezier, des te beter de mood de volgende dag is. Best verrassend, vindt Kashdan. "Ik had verwacht dat intieme seks, en vooral een diepe persoonlijke band tussen twee mensen, een grote rol zou spelen", vertelt hij aan Bustle. "Maar kijk, echt het genot is blijkbaar veel belangrijker en bepaalt of jij denkt dat je leven zinvol is." De onderzoeker voegt daar nog aan toe dat genot en hedonisme wel degelijk bepalen of je leven diep en betekenisvol is.

Het enige nadeel is dat het onderzoek enkel en alleen is uitgevoerd bij studenten. Zij hebben natuurlijk nog niet dezelfde ervaringen op liefdesvlak als oudere mensen. Bovendien werden de proefpersonen amper drie weken gevolgd, waardoor je maar een korte inkijk krijgt in hun leven. Maar volgens Kashdan en zijn team is dit al een eerste stap in de goede richting en moeten er simpelweg nog meer studies uitgevoerd worden om te bekijken wat de invloed is van ons seksleven op ons humeur en geluksgevoel.