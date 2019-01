Seks maakt écht gelukkig, al is dat niet om de reden die je denkt NA

18 januari 2019

12u52

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Een keer per week seks zou je een even grote geluksboost geven als € 50.000 extra per jaar verdienen. Dat de liefde bedrijven je gelukkiger maakt, mag dus duidelijk wezen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat niet de seks zelf, maar wel iets anders ervoor zorgt dat je je zo gelukkig voelt.

Dat seks een instant smile op je gezicht tovert is geen geheim, maar waarom worden we er nu zo gelukkig van? Enkele Zweedse onderzoekers analyseerden een aantal studies om het fenomeen te verklaren. Bij de eerste studie werden koppels onderzocht die allemaal in een relatie verkeerden. Elk van hen kreeg een reeks vragen over zijn of haar seksleven en over de hoeveelheid affectie, denk aan knuffelen en kussen, ze ervaren in hun relatie. Daarnaast werden ze bevraagd over hoe gelukkig ze waren en hoe vaak ze positieve emoties ervoeren zoals vreugde en tevredenheid.

Wat bleek? Hoe meer seks de koppels hadden, hoe gelukkiger ze waren, althans als ze ook veel affectie ervaren in hun relatie. Knuffelen en zoenen ze amper, dan heeft de seks weinig invloed op hun geluk.

In een ander onderzoek werden dan weer 106 paren, van wie de meesten getrouwd waren en kinderen hadden, gevraagd hun seksuele activiteit en de momenten waarop ze zich geliefd, veilig en gelukkig voelden bij te houden. Ook hier bleek dat hoe meer de koppels vreeën, hoe gelukkiger ze waren, maar alleen als de seks ook gepaard ging met knuffels en andere vormen van genegenheid.

Kortom, je wordt niet gelukkig van seks of een orgasme op zich, wel van de knuffels en de andere vormen van genegenheid en affectie die ermee samengaan.

