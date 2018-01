Seks je slank of toch niet? Waarom veel calorieën verbranden in bed niet realistisch is Timon Van Mechelen

11u31 2 Thinkstock Seks & Relaties Dat je met het bedrijven van de liefde calorieën verbrandt, is niet nieuw. Volgens Dat je met het bedrijven van de liefde calorieën verbrandt, is niet nieuw. Volgens de sekscalculator van Superdrug Online Doctor staat een vrijpartij zelfs gelijk aan een uurtje sporten in de fitness. Helaas moeten we je daarin teleurstellen. “Seks is eigenlijk niet intensief genoeg om echt als sport bestempeld te worden,” legt Goedele uit.

De calculator werkt als volgt: je geeft je eigen gewicht in en dat van je partner. Daarna selecteer je één of meerdere standjes en hoe lang die ongeveer geduurd hebben. Na een ingewikkelde berekening gebaseerd op de MET-methodologie, krijg je te zien hoeveel calorieën jullie ongeveer verbrand hebben. Zo zou een man van 70 kilo na 10 minuten missionarishouding al 240 calorieën verbrand hebben, een vrouw van 55 kilo ongeveer 76. Doe daar nog 10 minuten kussen bij, en de man verliest nog eens 12 calorieën, de vrouw 9.

Helaas moeten we je teleurstellen: je verbrandt wel degelijk calorieën met seks, maar het zijn er lang niet zoveel en het vervangt al helemaal geen sportsessie. Tenzij je een pornoster bent en urenlang allerlei avontuurlijke standjes uitprobeert. “Terwijl winkelen en douchen bijvoorbeeld lichte inspanning zijn, is seks net als fietsen en golfen matig intensief. Maar volgens de internationale wetenschap valt het toch onder lichte inspanningen, en dat heeft vooral te maken met de duurtijd,” legt seksuoloog Goedele Liekens uit. “Seks duurt gemiddeld maar zo’n 5 à 8 minuten, dat is te kort om een intensieve inspanning te zijn.”

Een recente studie berekende nog dat een vrijpartij amper meer dan 100 calorieën verbruikt, en dan hebben ze het enkel over de man. De vrouw komt amper aan 69 calorieën. Waarom een man meer verbruikt? Omdat hij doorgaans groter en zwaarder gebouwd is, en dus meer energie nodig heeft om dezelfde activiteit uit te voeren. En daarnaast is de kans ook groter dat de man de ‘actieve’ rol toebedeeld krijgt tijdens de seks.

Voordelen seks

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat seks nergens goed voor is. Regelmatig in bed duiken met je partner verlaagt de kans op verschillende kankers en heeft een aangetoond voordeel voor de mentale gezondheid. Daarnaast ga je er ook beter van slapen. Maar als je overtallige calorieën wil verbranden, zit er helaas weinig anders op dan aan het sporten te slaan.