Seks, hormonen en online dating: al je vragen over liefde beantwoord

Wetenschappers breken zich al sinds jaar en dag het hoofd over de vraag: wat is liefde? Een aantal jaren geleden werd er zelfs een wiskundige formule voor opgesteld. Aan de hand van maar liefst tien variabelen (van gevoel voor humor, via de relatie met schoonouders, tot het belang van seks) zou de formule kunnen voorspellen hoelang een relatie zou duren. Maar biedt dat echt een antwoord op de vraag? We zochten het uit in de hoofdstad van de liefde, Parijs.