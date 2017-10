Seks en drugs: wietrokers vrijen vaker LB

20u02

Bron: Reuters 1 thinkstock Seks & Relaties Geen rook zonder vuur. Dat stellen ook wetenschappers die becijferden dat regelmatige wietrokers tot 20 procent vaker seks hebben dan wie helemaal nooit een toeter opsteekt. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Stanford die vandaag werd gepubliceerd in het vakblad 'Journal of Sexual Medicine'.

Vrouwen die dagelijks wiet rookten, hadden in die vier weken gemiddeld 7,1 keren seks gehad, vergeleken met 6 keren bij vrouwen die het voorbije jaar geen wiet hadden gerookt. Mannen die dagelijks wietrookten, hadden gemiddeld 6,9 keren seks in de voorbije vier weken, mannen die niet blowden hadden het gemiddeld 5,6 keren gedaan.

"Met andere woorden: wietgebruikers hebben 20 % vaker meer seks dan zij die geen wiet roken", stelt Michael Eisenberg, hoofdauteur van de studie en professor urologie aan de Stanforduniversiteit.

20 extra vrijpartijen per jaar

"Gegeven dat het gemiddelde koppel één keer per week seks heeft, kan het roken van wiet leiden tot twintig extra vrijpartijen per jaar. Mocht je iemand vragen om jaarlijks twintig keren meer seks te hebben, zou die dat wellicht veel vinden", stelt Eisenberg.

In weerwil van de gangbare idee dat koppels na de seks roken, toonde de studie precies het tegenovergestelde "bij alle rassen, leeftijden, opleidingsniveaus, inkomengroepen en religies, ongeacht de gezondheidstoestand, burgerlijke stand of al dan niet hebben van kinderen".

In 29 Amerikaanse staten in het gebruik van wiet voor medische of recreatieve doeleinden legaal. Niet minder dan 64 procent van de Amerikanen meent dat het gebruik van de drug voor volwassenen zou moeten toegelaten zijn, zo bleek eerder deze week uit een peiling.

Eisenberg beklemtoont dat de studie geen causaal verband aantoont. "Het betekent niet dat je meer seks zal hebben als je wiet rookt".