Sean Dhondt eert zijn vrouw Allison: “Elke ochtend is het eerste wat ik doe jou een kus geven en beseffen wat voor lucky bastard ik ben”

Seks & Relaties Elke week eert een bekende man de vrouw(en) in zijn leven in NINA. Deze week is het de beurt aan Sean Dhondt (36), die een ode brengt aan zijn vrouw Allison Scott (30).

“Mijn allerliefste Alli,

10 jaar, 9 maanden en 26 mooie dagen. Zo lang kennen we elkaar nu al. Het lijkt tegelijkertijd een eeuwigheid geleden én alsof het gisteren was. Ik samen met een vriend op de strip in Las Vegas, jij in dat prachtige jurkje met Japans motief. De geur van vanille in het hotel waar je verbleef. Ons eerste ontbijt samen, een Egg McMuffin, rond een uur of zes. Nog wakker.

Maar ook het afscheid, toen jij nog half sliep, en ik op kousenvoeten die geur van vanille weer achter me liet, om de Grand Canyon nog te kunnen gaan bezoeken, “want we zijn hier niet alleen om met Amerikaanse meisjes aan te pappen, hè”, dixit mijn reisgezel, voor ik samen met hem naast me, maar met jou in mijn hoofd, weer het vliegtuig richting België instapte.

De lange mails, berichten, dure telefoontjes en het online chatten vanop afstand. Tot we ontdekten dat er ook iets zoals Skype bestond en die Atlantische Oceaan plots zo groot niet meer leek. De maandelijkse facturen die mijn ouders kregen voor al dat extra dataverkeer waren dat wél.

Onze eerste volle week samen, in Amsterdam. Bijna te laat aankomen op Schiphol om je op te wachten met mijn bos vers gekochte bloemen, omdat ik de nacht ervoor bijna niet kon slapen van anticipatie.

Muizen vangen en ze weer loslaten op de gang van het ‘chique’ hotel dat ik voor ons geboekt had. En samen door het boek Nederlands voor Dummies bladeren in het stadspark, want kijk: ook de zon had ik als perfecte boyfriend zo maar even voor jou geregeld. En dan nog even langs mijn ouders en zus in België, voor de officiële eerste ontmoeting met de nieuwe schoonfamilie, terwijl jij bijna met je gezicht in je bord wortelsoep viel van de jetlag. Dolgelukkig dat de files richting de luchthaven zo hallucinant waren dat je je vlucht miste en we nog een extra dag samen konden optrekken. Het feit dat ik, naar aloude gewoonte, ook te laat vertrok (nu een van jouw ergernissen en mijn werkpuntjes), lieten we toen maar al te graag even buiten beschouwing.

Want zo gaat dat nu eenmaal in relaties: een constante, steeds afwisselende stroom aan ups en downs, aan prachtige (voor)uitzichten vanop de hoogste bergtoppen, maar ook af en toe een aantal flink vervelende hobbels in de weg. Sommige zaken heb je zelf in de hand, andere gebeuren gewoon. Zoals die avond in Vegas, waarop ik jou, na een uur moed bijeenrapen, een drankje aanbood ... en meteen een rondje mocht betalen voor ál je vriendinnen.

Nog élke ochtend is het eerste wat ik doe jou een kus geven op je slaperige kopke en weer beseffen wat voor een enorme ‘lucky bastard’ ik ben met jou als mijn vrouw en beste vriend. Vooraleer ik op mijn kousenvoeten naar het werk vertrek en je weer voor heel even noodgedwongen achter moet laten.

Alsof het gisteren was, maar ondertussen alweer 10 jaar, 9 maanden en 26 prachtige dagen geleden.”