Scheiden is een emotionele lijdensweg, maar je kan de financiële schade beperkt houden

In de Netflix-film ‘Marriage Story’ wordt het koppel Charlie (Adam Driver) en Nicole (Scarlett Johansson) gevolgd tijdens hun echtscheidingsprocedure en het getrouwtrek om de voogdij. Dat dat een realistisch verhaal is, blijkt uit de cijfers van het aantal echtscheidingen vorig jaar in ons land: 23.135 koppels gingen uit elkaar. Ook financieel is een echtscheiding vaak een beproeving. Aan welke kosten mag je je verwachten? Onze financieel expert maakt de berekening.

In 2018 werden 23.135 echtscheidingen uitgesproken, nauwelijks minder dan het jaar voordien. In vergelijking met de piek in 2008, toen er meer dan 35.000 scheidingen waren, is het aantal scheidingen met een derde afgenomen, maar dat komt vooral omdat er minder wordt gehuwd en wettelijk samenwonen steeds populairder is.

Een koppel dat wil scheiden, heeft twee opties. Ofwel de echtscheiding met onderlinge toestemming, wanneer de ex-partners het eens zijn over de verdeling van onder meer het huis en de regeling van de kinderen. Ofwel de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting, wanneer de ex- partners het daar niet over eens raken. Al dan niet eens zijn over de afwikkeling van de scheiding bepaalt voor een groot stuk de kostprijs van de scheiding.

Vechtscheiding: € 3.000 tot ...

Koppels die uit elkaar gaan maar er niet in slagen tot een akkoord te komen over de verdeling van de eigendommen en de regeling van de kinderen, kunnen die beslissingen overlaten aan een rechter. Het is veruit de duurste manier om uit elkaar te gaan, vooral omdat de ex-partners in dat geval meestal een eigen advocaat inschakelen om zo het onderste uit de kan te halen. Zeker als de procedure lang aansleept, kunnen die honoraria de totale kostprijs hoog doen oplopen. Maar er komen bij een echtscheiding ook andere kosten kijken:

Advocaat

Advocaten hebben geen vaste tarieven, meestal kan je zelf afspraken maken over de manier waarop je raadsman de kosten zal bepalen. Gemiddeld moet je rekenen op een tarief tussen de 125 en 200 euro per uur. Advocaten zijn bovendien verplicht daarop 21% btw aan te rekenen. Hoeveel de totale kosten zullen bedragen, hangt af van de complexiteit en de duur van je echtscheidingsprocedure. Als er relatief snel een regeling kan worden gevonden, moet je rekenen op 3.000 tot 5.000 euro per persoon. Maar voor een procedure die minder vlot loopt en waarbij er tegen de beslissingen van de rechter in beroep wordt gegaan, kunnen die kosten een pak hoger oplopen.

Bij de rechtbank betaal je een eenmalig ‘rolrecht’ wanneer je dossier wordt geopend. Dat kost je 165 euro in eerste aanleg, plus 20 euro per persoon dat naar het Fonds voor tweedelijnsbijstand gaat. Wanneer je tegen het vonnis van de familierechtbank in beroep gaat, betaal je daarvoor een eenmalig rolrecht van 400 euro. En in geval van cassatie betaal je een eenmalig rolrecht van 650 euro.

Als je samen een woning bezit die na de scheiding wordt verkocht of door één van de ex-partners wordt ingekocht, moet je ook langs de notaris. De kosten - ereloon en aktekosten - zijn afhankelijk van wat je met de gezinswoning doet, maar reken op minstens 2.000 euro.

Je moet voor een echtscheidingsprocedure bij je gemeente enkele uittreksels opvragen, waaronder een van je geboorteakte (en die van je kinderen) en een van je huwelijksakte. Bij sommige gemeenten is dat gratis, andere gemeenten rekenen voor die uittreksels een vergoeding aan.

Soms komen er nog andere kosten bovenop, wanneer je bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelt om je ex-partner op de hoogte te brengen van je verzoekschrift tot scheiding of wanneer je een eigen zaak hebt en je ook een bedrijfsrevisor of boekhouder moet vergoeden.

Via bemiddelaar:

€ 1.000 tot € 2.000

Een vechtscheiding is niet de enige oplossing als je er niet in slaagt om met je ex-partner afspraken te maken over jullie scheiding. Je kan ook via een bemiddelaar proberen tot een akkoord te komen. De totale prijs voor die bemiddeling hangt af van hoe complex je echtscheiding is en hoe lang het duurt om tot een akkoord te komen. Reken voor een bemiddelaar gemiddeld op 150 euro per uur. Die kosten worden dan wel gedeeld met je ex-partner en je moet er geen btw op betalen. Als er via een bemiddeling een akkoord wordt gevonden, moet je dat - zelf, via een advocaat of via een notaris - aan de rechtbank voorleggen. Daar betaal je de 100 euro rolrecht voor. Als er vastgoed verdeeld wordt, moet je de notariskosten daarvoor meerekenen.

Via notaris : vanaf € 750

Heb je met je ex-partner wel goede afspraken over de verdeling en de regeling voor de kinderen? Dan kan je ook bij de notaris terecht. Die legt jullie afspraken vast in een regelingsakte en biedt die dan bij de rechtbank aan. Reken op 1.000 tot 1.500 euro, kosten die je deelt met je ex-partner. Hier komen wel nog de kosten voor verdeling van vastgoed bij.

Voordeel van deze procedure is dat alle afspraken ‘uitvoerbare kracht’ hebben. Als je ex-partner de verplichtingen niet nakomt, kan je rechtstreeks naar een gerechtsdeurwaarder stappen zonder dat je eerst bij de rechtbank moet aankloppen.

Zelf naar rechter:

€ 205 euro in totaal

Als je duidelijke afspraken hebt gemaakt met je ex-partner, kan je in principe ook altijd zelf naar de rechtbank, waar je dan het rolrecht van 165 euro op betaalt plus 2 maal 20 euro. Toch is ook in dat geval de hulp van een advocaat of een notaris aangewezen om te zorgen dat alles correct is uitgewerkt en geformuleerd.

