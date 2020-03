Sandrine André en Kürt Rogiers werken al 20 jaar samen, maar van seksuele spanning is geen sprake: kan je als man en vrouw gewoon bevriend zijn?

Seks & Relaties Na 20 jaar samen acteren kennen Sandrine André en Kürt Rogiers elkaar door en door. Doordat ze zowel in Wittekerke, Sara als Familie een liefdeskoppel vormden, worden ze soms zelfs de Vlaamse Kate en Leonardo genoemd. Maar van liefde in real life was nooit sprake. “Sandrine en ik komen professioneel goed overeen, maar we zouden nooit partners kunnen zijn”, vertelde Kürt daarover. Maar kan dat ook echt: een gewone vriendschap tussen man en vrouw, en hoe laat je die werken? Wij vroegen het aan seksuologe Kaat Bollen.

“Het zou heel raar zijn om na twintig jaar plots vlinders in mijn buik te krijgen voor Sandrine. Ik kan me dat echt niet voorstellen”, vertelt Kürt Rogiers in Story. Samen met Sandrine André vormt hij twintig jaar een acteursduo, maar achter de camera’s zijn ze gewoon goede vrienden. “Vrij snel nadat we collega’s werden, hebben Kürt en ik onze partners aan elkaar voorgesteld, om een soort vertrouwensband te ontwikkelen. Toen heb ik Els (de vrouw van Kürt nvdr.) recht in de ogen gekeken met de boodschap: ‘Het laatste wat ik ga proberen, is je man afpakken.’ Dat was mijn manier om haar te tonen dat ik absoluut geen bedreiging ben.”

En ook Kaat Bollen bevestigt dat mannen en vrouwen perfect gewoon vrienden kunnen zijn. “Niet elke vrouw wordt verliefd op elke man en omgekeerd. Het kan dan ook heel goed zijn dat je een heel goede emotionele band hebt, net zoals Kürt en Sandrine, maar dat je geen seksuele spanning voelt. Daarom is het zeker mogelijk om een vriendschap tussen man en vrouw op te bouwen. Bovendien heb je veel mannen en vrouwen die als vrienden erg goed matchen, maar niet als koppel omdat ze bijvoorbeeld andere normen en waarden hebben.”

Het kan altijd dat je op een bepaald punt wel meer voelt dan louter vriendschap Seksuologe Kaat Bollen

Maar hoe doe je dat nu werken? Vooral eerlijkheid is belangrijk volgens Bollen, ook naar je partner toe. “Als je een gewone vriend of vriendin verstopt voor je partner, gaat dat nefast zijn voor het vertrouwen binnen jullie relatie. Wees er dus gewoon eerlijk over tegen je wederhelft. Eigenlijk zou je die vriend of vriendin van het andere geslacht op dezelfde manier moeten behandelen als iemand van hetzelfde geslacht, ook naar je partner, familie en omgeving toe. Dan is het zeker mogelijk om naast je relatie vrienden te zijn met iemand van het andere geslacht. Heeft je partner het moeilijk met die vriendschap? Dan is het cruciaal om daar eerlijk over te communiceren zodat jullie samen een oplossing kunnen vinden.”

Hetzelfde geldt voor mocht er toch spanning ontstaan. “Het kan altijd dat je op een bepaald punt wel meer voelt dan louter vriendschap. Ook dan is het belangrijkste om daarover te praten, zowel met je partner als met je vriend of vriendin. Alleen zo kunnen jullie eruit raken, wat de uitkomst ook is.”