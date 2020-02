Runging: de datingtrend waarbij je bewust iemand ‘lager op de ladder’ datet Margo Verhasselt

16 februari 2020

15u33

Bron: metro.uk 0 Seks & Relaties Ooit al de man of vrouw van je leven op straat tegengekomen aan iemand anders zijn arm waarvan je dacht: ‘hoe is dat in godsnaam gelukt’? Wel die schoonheid kan wel eens aan ‘runging’ doen.

Flashback naar enkele maanden geleden: ik zat met mijn beste vriendin in een koffiebar bij te babbelen wanneer een koppeltje binnenliep en aan de bar bestelde. Al snel klonk wat gefezel en gegiegel aan onze tafel. De reden? Wat een knapperd. De vriendin daarentegen (excuses) not so much. Al snel raakten mijn vriendin en ik er niet meer over uitgepraat; hoe kan het toch dat mensen soms met iemand daten die zo out of their league is? Wel, uiteraard, kreeg ook dit fenomeen een naam in de datingwereld. Runging, of simpel uitgelegd: wanneer iemand goed weet hoe knap hij of zij is en express met een minder aantrekkelijk persoon date.

Voor dat ik bestookt word met kwade e-mails: uiteraard, iedereen heeft zo z'n kwaliteiten, smaken verschillen en karakter speelt (gelukkig) ook nog steeds een heel belangrijke rol. Maar toch, soms is het moeilijk om niet na te denken over het verschil in schoonheid bij een koppel. En bij rungers is het koppel zelf, of toch één van de twee partners, zich daar heel bewust van. Het concept wordt uitgelegd aan de hand van een - onzichtbare - ladder. Rungers gaan met opzet iemand daten die lager op de ladder staat dan hen. Maar het gaat verder dan uiterlijk alleen: heb je al ooit tijd doorgebracht met iemand die je niet slim genoeg vond, maar toch bleef je ermee samen? Ook dat is een vorm van runging.

Head of Trends bij de datingapp ‘Happn’ Marine Ravinet legt uit: “Wanneer het op aantrekkingskracht aankomt, hebben mensen hun eigen idee over wat ze willen en wat niet. Sommigen focussen op het uiterlijk, terwijl anderen meer naar intelligentie kijken, we hebben gelukkig allemaal een ander type. Maar toch zijn er sommige mensen die op zoek gaan naar iemand ‘minder knap’ of 'minder succesvol’ dan zij en dan moet je uitzoeken voor jezelf waarom je dat doet.”

En die redenen kunnen gaan van ervan genieten dat je aanbid wordt tot het gewoon leuk vinden dat je intelligenter bent. Daarnaast geeft runging vaak ook een (vals) gevoel van veiligheid. De runger denkt vaak al snel dat hun partner zo dankbaar is voor de relatie, dat ze nooit hun geluk bij iemand anders zullen zoeken. “Het probleem met deze manier van daten is dat het vaak maar voor een korte tijd een goed gevoel geeft, die extra aandacht of ‘zekerheid’ voelt aangenaam. Maar uiteraard is het een ongezonde situatie. Een relatie mag geen competitie zijn”, sluit Marine af.