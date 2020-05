Rosie (22) komt uit een heel conservatief gezin: “O wéé als mijn ouders weten dat ik een vriend heb”

Elke week tekent Anke Michiels kleine en grote liefdesproblemen van lezers op. Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck weet raad.

Seks & Relaties Geen liefje en al zeker géén seks voor het huwelijk: het is de gouden regel bij Rosie thuis. Haar Zuid-Russische ouders zijn streng en conservatief. Al vijf maanden houdt ze haar relatie met medestudent Thomas (23) geheim. “Moet ik echt nog járen wachten om het aan mijn ouders te vertellen?”

Thomas en ik zaten samen in de middelbare school, maar daar hebben we nooit een woord gewisseld”, glimlacht Rosie. Maar dan, vele jaren later: één bericht via Instagram. Over en weer chatten. Eens afspreken. En plots ook die vonk. “Intussen zijn we vijf maanden samen en we zijn erg verliefd. Maar mijn ouders mogen er absoluut niks van weten.”

Rosies ouders zijn afkomstig uit Zuid-Rusland. “Ze leefden daar in een heel conservatieve gemeenschap. Ze zijn destijds aan elkaar uitgehuwelijkt. Verliefd worden en om die reden een koppel worden? Dat gevoel kennen ze niet. Mijn twee zussen en ik zijn heel streng opgevoed. Ik mocht als kind zelfs niet spelen met jongens. Toen ik als sport ‘voetbal’ koos, kreeg ik een duidelijke ‘nee’ van mijn vader. Een liefje was uit den boze – ik zou als ‘vuil’ bestempeld worden. De grootste fout die ik kan maken is seks hebben voor het huwelijk. Mijn vader zou nooit nog een woord tegen me zeggen als hij het wist. Hij wil dat ik op een dag trouw met iemand van onze eigen cultuur. Anders maak ik hem en onze familie te schande. Mijn moeder is gelukkig iets milder: ik denk dat ze wel weet dat zo’n gearrangeerd huwelijk er nooit van zal komen.”

Rosie studeert in Brussel en zit er ook op kot. “Daar heb ik ook een hele strijd voor moeten voeren. Want normaal ga je als meisje pas ‘het huis uit’ om te trouwen. Dat ik uiteindelijk toch op kot mocht, omdat ik hier de beste opleiding kan volgen, beschouw ik als een geschenk.” En die vrijheid blijft ook niet zonder gevolg. “In het weekend ben ik thuis, maar in de week ga ik in Brussel al eens iets drinken met medestudenten – ook al is alcohol voor meisjes een groot taboe. Toen ik dat thuis aan mijn moeder opbiechtte, was ze eerst misnoegd. Maar uit subtiele gesprekken merk ik dat ook zíj sommige vrijheden wel weet te appreciëren: als vijftiger kan ze hier gerust nog een jeansbroek dragen bijvoorbeeld, in Zuid-Rusland zou dat ongepast zijn. Daar zou ze zich nu al als een omaatje moeten kleden, om geen foute blikken te krijgen.”

En dus ook in de liefde zoekt Rosie stil maar zeker haar eigen weg. “Vóór Thomas had ik al eens een lief maar die jongen werd gek van de geheimdoenerij. Ik besliste daardoor om relaties te vermijden. Het was dus ook niet mijn bedoeling om verliefd te worden op Thomas. Maar tegenhouden lukte niet. (lachje) Om hem te zien, of om bij hem te overnachten, moet ik altijd liegen tegen mijn ouders. Ik doe dat niet graag, maar ze laten me geen keuze. Als we over straat lopen, is dat nooit hand in hand: ik ben bang dat ik mijn moeder kan tegenkomen. Hem voorstellen aan mijn ouders? Ik wil niks liever, omdat ik wil laten zien wat voor geweldige jongen hij is. Maar ik weet dat ze hem niet zullen aanvaarden. Als onze relatie blijft evolueren zoals nu, ben ik wel bereid om voor hem op de barricaden te gaan staan. Over een paar jaar – als ik vierentwintig ben: de leeftijd die mijn moeder had toen ze trouwde – durf ik die stap te zetten. Hopelijk beschouwt ze me dan als ‘volwassen genoeg’ om eigen keuzes te maken. Ik ben bereid om alle spanningen, ruzies en drama erbij te nemen. Ik wil mijn ouders doen inzien dat Thomas mij gelukkig maakt. Ik ben alleen maar bang dat het voor Thomas zelf niet zo evident is. Zal hij mijn aparte cultuur en achtergrond, en alle zware hindernissen die we op ons pad zullen tegenkomen, wel aankunnen?”

De raad van Wim Slabbinck: “Pak dit stapje voor stapje aan.”

“Ik begrijp dat je voor een stevig dilemma staat, Rosie. Je lijkt te moeten kiezen voor je ouders of voor je lief. Maar hopelijk hoeft het nooit zover te komen. Het lijkt me in eerste instantie belangrijk om nu nog volop te genieten van jullie verliefdheid. Maak jullie jonge relatie eerst nog wat inniger voor je overweegt om Thomas voor te stellen aan je ouders. Als jullie relatie goed blijft evolueren, kan je stapje voor stapje overgaan tot een gesprek met je ouders. Ik denk hierbij dan vooral aan je moeder. Uit wat je schrijft, voel ik dat zij hier mogelijk iets meer voor openstaat dan je vader. Dat merkte je ook al toen je tegen je moeder vertelde dat je weleens alcohol drinkt. Het feit dat ze sommige vrijheden zelf al omarmt, kan een ‘ingang’ zijn om over jouw relatie te praten.”

“Probeer dit heel langzaam, op jouw tempo, tot bij je ouders te brengen. Nee, dat zal geen gemakkelijk gesprek worden. Maar als ze kritiek geven, is het van belang om steeds rustig aan te geven dat je Thomas graag ziet, net zoals je je ouders graag ziet. Luister naar de mening van je ouders, toon begrip, maar vraag hén ook begrip voor je liefde voor Thomas: de liefde voor hem staat de liefde voor je ouders niet in de weg.”

“De kans is groot dat je vader of moeder in eerste instantie heel slecht reageert: daar ben je vast al op voorbereid. Maar net dat is een deel van het volwassen worden: jij maakt keuzes die niet noodzakelijk de wensen zijn van je ouders. Zij hebben het beste met jou voor, maar ze baseren zich op wat zij uit hun leven geleerd hebben. Als je erin slaagt om in alle gesprekken rustig te blijven, kom je al heel ver.”

“Het kan zinvol zijn om Thomas al ‘mee te nemen’ in je gezin. Geef hem inkijk, via foto’s of video’s, en praat over je familie. Het is belangrijk dat je de positieve kanten van je ouders gaat belichten. Integreer hem in je cultuur. Is het een optie om hem alvast eens voor te stellen aan je zussen? Zodra je voelt dat het moment rijp is, kan je je moeder over Thomas inlichten. Vertel haar wat voor iemand hij is. Toon haar eens een foto van hem. Mogelijk wekt dat haar interesse op en wil ze hem sneller leren kennen dan je gedacht had.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@dpgmedia.be.