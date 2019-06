Exclusief voor abonnees Roos (29): “Hoe kon een man die 2 dagen alleen maar naast me had gelopen, zo diep mijn leven binnenkomen?” Corine Koole

30 juni 2019

10u48

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Corine Koole sprak met twee mensen die in de zomer smoorverliefd op elkaar werden. Hoe ging het verder? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Roos (29) en Hieu (38) en hun zomer van 2015.

ROOS

“Mijn ouders waren 25 jaar getrouwd en namen alle vijf de kinderen mee naar Vietnam; Hieu was onze gids. Hij stond op het station van Lào Cai, een vrolijke man van in de dertig met witte tanden en lachrimpeltjes rond zijn ogen. In de dagen erop loodste hij ons door de glooiende rijstvelden van Sa Pa, bamboebossen en langs houten huizen met loslopende kippen en varkens. Wij liepen vaak voorop met z’n tweeën.

“Het waren vooral de kleinigheden die maakten dat ik in de dagen erop tijdens die trektocht steeds zijn gezelschap zocht. Het leek of hij een stukje boven de grond zweefde op zijn sneakertjes, terwijl het lopen mij een stuk zwaarder afging. Veel Engels sprak hij niet, tot persoonlijke gesprekken kwam het dan ook niet, maar op een of andere manier speelden heel andere zaken een rol.

