Rommelige kamer of ongewassen haar: dit zijn de grootste afknappers bij virtueel daten Nele Annemans

18 mei 2020

09u08

Bron: Metro UK 2 Seks & Relaties Ook al kunnen we onze dates nu niet in real life ontmoeten, toch staat het liefdesleven van singles niet op een laag pitje. Uit recente cijfers van Tinder blijkt zelfs dat mensen nog nooit zoveel geswipet hebben als nu. Maar zelfs vanachter je scherm kan je je afspraakje verknoeien. Dit zijn de grootste afknappers op een virtuele date.

Hoewel we onze date niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, zijn alleenstaanden meer dan ooit op zoek naar hun one and only. Zo ontdekte de Engelse online marktwinkel Onbuy.com dat maar liefst 64% van de singles zich tijdens de lockdown tot online dating gewend heeft.

En hoewel je virtueel dan wel last geen last hebt van de onfrisse adem of lijfgeur van je date, zijn er wel een aantal dingen waarop singles afknappen tijdens het online daten. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.374 vrijgezellen tussen de 18 en 50 jaar van Flawless.org, een website waar je terechtkan voor informatie over cosmetische chirurgie, plastische chirurgie en niet-chirurgische ingrepen.

Lockdownregels overtreden en rommelige kamers

De grootste afknapper? Je date vragen om de lockdownregels te overtreden. Zo zou 91% hun date virtueel wandelen sturen mocht die aan hen vragen om af te spreken in real life. Bijna één op de vier deelnemers werd ook daadwerkelijk thuis uitgenodigd bij hun date. Verbazend genoeg gaf 37% ook zelf aan al iemand bij hen thuis geïnviteerd te hebben. Zo’n 16% zei dat ze hun date al een keer gevraagd hadden om elkaar te ontmoeten tijdens hun dagelijkse wandeling.

Een tweede grote frustratie is een vuile achtergrond tijdens de videocall. Zo gaf 72% van de respondenten aan dat ze afknapten op een rommelige kamer. Kom ook niet opdagen in je pyjama én kruip onder de douche. Je date kan je dan wel niet ruiken, ze zien je ongewassen haardos wel. Twee derden van de ondervraagden zei dat ze niet op prijs stellen dat hun date er slordig of onverzorgd uitziet. Daarnaast gebruik je beter geen emoji’s. Iets meer dan de helft gaf namelijk aan dat ze het overmatig gebruik van smileys en lachende kakjes een grote afknapper vonden.

Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voor dat 83% van de respondenten een partner zoekt die in een stabiele financiële situatie verkeert. Niet zo verrassend aangezien veel mensen momenteel tijdelijk werkloos zijn of hun job verloren hebben. Zo’n 68% wil ook een partner die zijn of haar emoties laat zien en 81% gaf aan dat ze het belangrijk vinden dat hun partner communicatief sterk is.

Hieronder vind je nog eens de grootste afknappers opgelijst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.