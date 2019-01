Romantiek op de werkvloer: mag dat wel? mv

29 januari 2019

14u07

Van verliefde blikken aan de printer tot een extra koffie halen in de namiddag. Het kan gebeuren: een romance op het werk. De meeste mensen zouden het afraden maar soms is er geen weg meer terug. Maar mag het ook effectief?

26% van de Belgen werd al eens verliefd op een collega, zo blijkt uit een studie die Randstad in maart vorig jaar publiceerde. 19% hield aan die kantoorkriebels ooit een lief over, en bij 11% is dat nog steeds de huidige partner. Maar hoe spannend stiekem kussen aan de koffieautomaat ook klinkt, in de praktijk is zo’n romance niet evident. Maar hoe zit het met de juridische kant? Zwaait er wat als je een boontje (of fameuze boon) hebt voor je collega of baas?

Neen. In België kan je niet ontslagen worden omdat je een relatie hebt met iemand op het werk. Dat legt advocaat Kris De Schutter uit aan Vacature.com: “Je moet rekening houden met het recht op privéleven van de betrokken werknemers. Net zoals er vriendschap is op het werk, kunnen er ook relaties ontstaan.” En dat kan niet verboden worden. Al moet de HR manager in sommige gevallen ingrijpen. Heeft de relatie impact op het werk en ondervindt het team last? Dan moet er overlegd worden.

Oplossing

Bij problemen moet er eerst en vooral intern naar een oplossing worden gezocht. Zo kan één van de twee naar een andere afdeling overgeplaatst worden bijvoorbeeld. Bij zo'n maatregel is het cruciaal dat de functie van de werknemer nog steeds evenwaardig blijft.