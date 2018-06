Romantiek op de werkvloer komt steeds vaker voor. Wat moet je doen als je verliefd bent op een collega? Nina Dillen

07 juni 2018

15u41 5 Seks & Relaties Van praatjes aan de printer tot kussen bij de koffieautomaat: 26% van de Belgen werd wel eens verliefd op een collega, wat tien jaar geleden nog maar 20% was. Maar heeft romantiek bij tl-licht ook kans op slagen?

Bill Clinton die voor zijn stagiaire valt. Secretaresse Pam die in 'The Office' het hart van Jim sneller doet slaan. Of dichter bij huis: VRT-koppel Annelies van Herck en Michael van Droogenbroeck. 26% van de Belgen werd al eens verliefd op een collega, zo blijkt uit een studie die Randstad in maart dit jaar publiceerde. 19% hield aan die kantoorkriebels ooit een lief over, en bij 11% is dat nog steeds de huidige partner. Maar hoe spannend stiekem kussen aan de koffieautomaat ook klinkt, in de praktijk is zo'n romance niet evident.

