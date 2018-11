Riejanne (50) heeft en leeft met twee mannen: “Van mij mag er nog iemand bij in de relatie” Lene Kemps

24 november 2018

08u36 0 Seks & Relaties Al zo’n zeven jaar leeft Riejanne nu in een polyamoreuze relatie met Bas en Ad. Voor hen werkt het, al begrijpt de buitenwereld er niet altijd veel van, en is de wet er al helemaal niet op afgestemd. Polyamorie is het onderhouden van meervoudige liefdesrelaties waarvan alle partners op de hoogte zijn en waarmee ze instemmen. Riejanne, Bas en Ad vertellen hoe het gaat in de realiteit, over het leven in shiften tot het delen van hetzelfde huis.



We hebben het gesprek alleen met Riejanne (50). Bas (61) en Ad (55), die er vroeger wel vaak bij waren en ook samen met haar op tv zijn verschenen, hebben er even genoeg van. Riejanne: «Als er weer zo’n foto van ons drieën verschijnt, of we komen samen in een tv-uitzending, dan krijgen we de weken daarna tonnen negatieve commentaar over ons heen. Het hokjesdenken speelt dan op: ‘Alles wat we niet kennen of begrijpen, breken we af’. En de clichés komen boven: ‘Een man met twee vrouwen, dat is een held en een stoere jongen. Twee mannen die een vrouw delen, dat zullen dan wel watjes zijn’.

