Relationship vs. Situationship: zo weet je of iemand met je voeten speelt MV

26 oktober 2018

09u03 1 Seks & Relaties Relationship or situationship: that’s the question. Voor zij die niet bekend zijn met het woord ‘situationship’, het is de naam voor de relatie die je hebt, wanneer je eigenlijk niet écht een officiële relatie hebt. Alsof die datingjungle van tegenwoordig nog niet ingewikkeld genoeg was. Voor de mensen die een relatie in het vagevuur niet zien zitten: dit is wanneer je korte metten moet maken met iemand die maar niet weet wat hij of zij wilt.

Oké, het zit dus zo. Een situationship komt tot stand zoals de meeste relaties dat doen. Je ontmoet iemand leuk, gaat op enkele dates en er hangt duidelijk chemie in de lucht. Dus jullie spreken gezellig nog wat meer af. Het lijkt erop alsof jullie goed op weg zijn naar het relatiestadium, maar dan gebeurt er iets vreemd. Nu ja, het is eigenlijk vooral wat er niet gebeurt. Normaal gezien kom je op een bepaald moment in een nieuwe romance op het punt waarop je wil weten ‘wat nu eigenlijk de bedoeling is’. En dan volgt hét gevreesde gesprek waarin je praat over verwachtingen etc. Er zijn dan twee opties: jullie beginnen een vaste relatie of je besluit voor het hazenpad te kiezen en wordt weer single.

Maar guess what? Er is eigenlijk nog een derde optie: ‘de situationship’, waarbij hét gesprek nooit plaatsvindt en jullie dan maar een vreemd ‘iets’ vormen. Je brengt tijd met elkaar door en duikt zo nu en dan in de koffer, en dat allemaal zonder verwachtingen of enige vorm van binding aan elkaar. Klinkt dit niet als muziek in de oren? Dan is het tijd om eens te babbelen.

Er is een regel: gemengde signalen uitsturen is gewoon niet oké. In een ideale wereld zouden we gewoon ‘Hey Jonas, ik vind je niet leuk op die manier’ zeggen. Maar als je zo direct bent, kan het zijn dat je een slecht antwoord krijgt en dat willen we uiteraard niet. Met als gevolg: we sturen gemengde signalen uit tot een van de twee er gewoon de brui aan geeft. Het is niet leuk om te horen maar vaak is het wel waar: als iemand niet 100% duidelijk is en elke dag draait met de wind, is de kans groot dat die persoon jou toch niet even leuk vindt als jij hem. In het beste geval weten ze in het begin nog niet 100% of ze een relatie met je willen en willen ze je wel een echte kans geven. Wie zal het zeggen? Het punt is - en dat geldt voor heel wat dating-gerelateerde zaken - een ‘misschien’ is erg vaak gewoon een verstopte ‘neen’.

Mooie praatjes

Als iemand je vertelt dat ‘ze het druk hebben gehad deze week’, kan het ook echt zo zijn dat ze het bijzonder druk hadden. Als iemand je stuurt dat ze ‘de hele week ziek waren’, kan het ook echt zo zijn dat ze met een snotterneus in bed lagen. Als iemand je zegt ‘dat ze liever thuis afspreken’ dan op restaurant te gaan ‘omdat dat gewoon gemakkelijker is’, kan het ook zijn dat dat op dit moment écht zo is. Al die voorbeelden afzonderlijk zijn vaak geen reden genoeg om de rem op jullie ‘situationship’ te zetten, maar als ze samenkomen, moet er misschien wel een alarmbel afgaan.

Nu we weten hoe we de excuses moeten ontcijferen, is het tijd om aandacht te schenken aan het gedrag. Zei iemand aan het einde van een date dat jullie écht nog eens moeten afspreken, waarna je nooit meer iets van die persoon hoorde? Dan willen ze waarschijnlijk ook niet nog eens afspreken. Als je al ooit verliefd bent geweest, ken je het gevoel écht wel: je gsm bij de hand houden en meteen reageren als ze voorstellen om iets samen te doen. Als je echt iemand leuk vindt, heb je altijd wel tijd om die persoon te zien. Let daarom dus echt op hoe ze zich gedragen. Bijvoorbeeld: als iemand een afspraakje moet afzeggen omdat hij het druk heeft, maar meteen met een ander voorstel komt en 10 keer sorry zegt, dan is dat een goed teken. Ze willen moeite voor jou doen. Date geen mensen die minder tijd voor jou overhebben dan jij voor hen. Zeker nu we in het tijdperk van sociale media en technologie leven. Het is normaal dat iemand eens een week niet kan afspreken, maar elkaar een week niet horen is overdreven. Een sms stuur je sneller dan een gemiddeld bezoek aan het kleinste kamertje.

Tot slot: ga tijdens het daten niet op zoek naar een manier ‘om het af te sluiten’. Vaak verplicht je iemand in dat laatste gesprek om te zeggen dat ze je eigenlijk niet leuk vinden. En waarom wil je dat per se horen? Je wist eigenlijk al dat het niet werkte, omdat jullie na een goede portie tijd met elkaar door te brengen nog steeds geen koppel zijn. Je krijgt niet altijd een exact antwoord waarom iemand je niet leuk vindt, de kans dat je dat wel krijgt is immers slechts 1 op de 10. Laat die lange sms waarbij je uitlegt dat je weet dat hij of zij niet hetzelfde wil voor wat het is.