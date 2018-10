Relatietherapeute Rika Ponnet: "Elk conflict is een schreeuw om verbondenheid" Marleen Kemps

13 oktober 2018

17u24 0 Seks & Relaties Met haar bestseller ‘Blijf bij mij’ verspreidde relatietherapeute Rika Ponnet de hechtingstheorie in Vlaanderen. Haar nieuwste ‘Alleen met jou’ is een pleidooi voor de romantische liefde, voor durven graag zien en graag gezien worden.

Ze is zelf nog steeds verbaasd over de gigantische impact die ‘Blijf bij mij’ had. En hoewel het boek zeker niet bedoeld was als een manier om een diagnose te stellen, is dat wel een beetje het resultaat.

Ponnet: "Ik merk het geregeld in mijn kabinet. Mensen hebben de hechtingstypes in ‘Blijf bij mij’ op zichzelf toegepast en zeggen: ‘Ik ben angstig gehecht en hij is afwijzend vermijdend, we hebben een groot probleem’. Terwijl de hechtingstheorie toch iets complexer is dan dat. Bovendien is het geen vaste typologie. Je bént je hechtingsstijl niet. Afhankelijk van de relatie waarin je zit en de partner met wie je verbonden bent, kan je hechtingsgedrag verschillen. Maar het is wel een basisvoorkeur of emotionele logica die je gedrag zal sturen."

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN