Relatiehopping: de negatieve kant aan nooit single zijn

22 november 2018

Herinner je je de laatste keer dat je single was nog? Echt single, niet voor een paar weken. Neen? Dan kan het weleens zijn dat je te maken hebt met seriële monogamie of 'relatiehopping'. Als in: je bent nooit alleen en springt van de ene relatie in de relatie.

Soms is er zelfs geen pauze tussen die twee relaties, omdat je eigenlijk de volgende vrouw of man als het ware al klaar hebt staan omdat je ergens wel weet dat de relatie waar je nu in zit, op sterven na dood is. Op het eerste gezicht lijkt het geen slechte situatie. Je hebt altijd een date voor feestjes en wordt haast nooit door nieuwsgierige familieleden op de rooster gelegd over waarom je nu eigenlijk nog steeds alleen bent. En die Instagrampagina van jou, die is altijd rijkelijk gevuld met schattige kiekjes van jou en het lief (want ja, #goals).

Maar het kan ook zijn dat je aan ‘relatiehopping' doet en dat er zich eigenlijk wel een groter probleem afspeelt. De juiste afleiding is dan ook een goede manier om dat te blijven ontlopen. Zo moet je immers nooit onder ogen zien waarom je eigenlijk nooit alleen bent, en misschien zelfs bang bent om dat te zijn.

Heb je het gevoel dat je afhankelijk bent van relaties? Dan is het tijd om jezelf wat vragen te stellen.

Weet je wat jou gelukkig maakt?

Uiteraard, iemand hebben die je graag ziet is geweldig. Maar het is belangrijk dat je ook weet wat je gelukkig maakt zonder dat het ook maar iets te maken heeft met je partner. In een relatie kan zelfbewustzijn snel vervagen omdat je interesses, waarden en doelen samensmelten met die van iemand anders. Het is belangrijk dat je je eigen passies onderhoudt. Maar als je nooit de tijd hebt om zelfs te ontdekken wat die passies zijn, dan ben je waarschijnlijk te afhankelijk van je lief.

Relatie-expert Audrey Hope wijst er zelfs op dat ‘serial monogamy’ of seriële monogamie vergelijkbaar is met een verslaving waarbij liefde een drug wordt die we gebruiken om een leegte te vullen. Tijd doorbrengen in je uppie is dan ook een goede manier om gezonde relaties aan te trekken. Neem tijd om te ontdekken hoe je die leegte zélf kan vullen voor je dat verwacht van een andere persoon.

Zelfvoorzienend zijn, betekent dat je weet wat je nodig hebt en graag wil in het leven, en dat je er ook aan gaat werken om die doelen te behalen. Daarnaast is zelfstandigheid een aantrekkelijke eigenschap voor beide geslachten.

Denk je soms na over fouten uit het verleden?

De periode na een relatie is het perfecte moment om even te reflecteren. Hoe meer afstand je kan nemen van de relatie, hoe eerlijker je met jezelf zal zijn over waarom het misliep.

“Uit mijn persoonlijke bevindingen merk ik op dat het vaak cruciaal is om eventjes alleen te zijn, zodat je kan nadenken over jezelf en over de relatie die je net had. Zet op een rijtje wat werkte, wat niet en waar je eigenlijk echt naar zoekt bij een partner”, meent datingcoach Neely Steinberg. “Eens dat je weet wat je wil, kan je gezondere en bewustere keuzes maken over je leven.”

Mensen die aan relatiehopping doen, zijn vaak erg bang om alleen te zijn en willen daarom een relatie aangaan met mensen die eigenlijk niet bij hen passen. Ben je een tijdje single? Dan krijg je meer inzicht in ongezonde cycli en patronen, wat gaat maken dat je op zoek gaat naar iemand die beter bij je past.

April Masini, relatie-expert, legt uit: “Misschien is met iemand daten die jonger is, of iemand die ouder is, wél een goed idee. Misschien moet je eens afspreken met iemand die al kinderen heeft of moet je ontdekken hoe het voelt met iemand die een andere godsdienst of huidskleur heeft. Blijf je van de ene gelijkaardige relatie naar de andere springen? Dan mis je heel wat ervaring.”

Geef je jezelf genoeg tijd om te verwerken?

Beroof jezelf niet van de nodige tijd om verwarring, woede, verdriet en andere emoties die bovenkomen bij een break-up te verwerken. Die tijd is broodnodig. Als je deze gevoelens nooit onder ogen komt, dan is de kans groot dat die zich uitspelen tijdens je volgende relatie en dat kan bijna nooit goed aflopen. “Een break-up is een verlies”, meent Steinberg. “Als je jezelf geen tijd gunt om na te denken, dan begin je waarschijnlijk aan een nieuwe relatie om de foute redenen.”