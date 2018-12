Relatie-expert vertelt waarom je ’s ochtends vaker zou moeten vrijen Nele Annemans

12 december 2018

08u48

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Oké, het geluid van je wekker is meestal niet zo opwindend, maar laat dat je niet tegenhouden om ’s ochtends eens wat dichter bij je partner te kruipen. Net zoals een vluggertje geeft het je tonnen energie waardoor je je dag meteen goed start. En dat is niet alles, seks- en relatietherapeute Megan Fleming geeft nog 5 andere erg goede redenen om wat langer te wachten met je eerste kopje koffie.

Je bent (meestal) uitgerust en stressvrij

Iedereen kan wel beamen dat na een hectische doordeweekse avond een verbijsterend orgasme vaak uitblijft. De reden? Als je je moe en gespannen voelt is het moeilijker om echt opgewonden te raken. “Je raakt alleen opgewonden als je ontspannen bent en je hoofd helder is, niet wanneer je zit te piekeren over de vergadering van morgen of nog in je hoofd zit met heel het huishouden”, vertelt Fleming. Daarom is de ochtend volgens haar het ideale moment. “In de ochtend liggen jullie niet alleen al comfortabel en warm naast elkaar, het is ook het moment waarop je uitgerust wakker wordt en nog het minst stress ervaart.”

Zijn hormonen slaan op hol

Volgens Fleming presteert een man beter op dinsdagochtend dan op zaterdagavond. “Mannen produceren ’s ochtends van nature meer testosteron, waardoor hun libido vaak hoger ligt tijdens het ochtendgloren.” Het gevolg daarvan? “Ze doen vaker ook meer hun best om jou te plezieren”, aldus Fleming.

Je brein is nog in slaap-waaktoestand

De meeste mensen zijn meestal niet meteen klaarwakker zodra ze uit bed tuimelen. Die tussenperiode is dan ook een erg goed moment om te vrijen volgens de relatietherapeute. “De meesten onder ons zijn op dat moment nog in een soort van slaap-waaktoestand, waardoor onze hersenen nog niet volledig bij de pinken zijn en je je dus ook nog geen zorgen maakt over de 101 dingen die je die dag moet doen. Dat maakt van dat moment de ideale gelegenheid om te verbinden met je partner.”

Je begint je dag met een glimlach

Op welk moment van de dag je ook vrijt, een orgasme zorgt ervoor dat er stoffen, zoals oxytocine ofwel het knuffelhormoon, vrijkomen die je instant een goed gevoel geven. En hoewel die gelukshormonen op elk moment van de dag welkom zijn, pluk je er ’s morgens de meeste vruchten van. “Door ’s morgens te vrijen, begin je je dag meteen op een positieve manier én met een vrolijk humeur”, vertelt Fleming.

Het doorbreekt de sleur

Er heerst al lang het idee dat seks een nachtelijke activiteit is. Maar in werkelijkheid is ’s avonds vaak het minst aangename moment om te vrijen, zeker als jullie op een verschillend tijdstip naar bed gaan en jullie dagelijkse schema zo vermoeiend is dat je ’s avonds alleen maar denkt aan slapen. Bovendien raak je makkelijker in een sleur als je al jaar en dag lief en leed deelt. “Voor sommige mensen kan ochtendseks dan een manier zijn om hun routine te doorbreken, want elke keer dat je iets nieuws probeert, kan je je seksleven een serieuze boost geven”, aldus Fleming.

Wij weten alvast wat ons morgenochtend te doen staat!