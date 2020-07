Relatie-expert: “Net als Ellie Goulding en haar man kiezen steeds meer koppels voor latrelatie”

Seks & Relaties ‘Jongen ontmoet meisje, en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Anno 2020 weten we wel beter: liefde bestaat uit vele facetten. Denk maar aan ‘friends with benefits’, polygamie en latrelaties. Steeds meer koppels kiezen ervoor om apart te wonen, vertelt relatiedeskundige Rika Ponnet. En dat heeft zo z’n voordelen. “Zeker bij complexe gezinssituaties is het makkelijker om een aantal zaken op elkaar af te stemmen.”

Ellie Goulding (33) is zo’n elf maanden getrouwd met haar grote liefde Caspar Jopling, maar ondertussen wonen ze nog steeds niet onder hetzelfde dak. “En dat is héérlijk. Ik hou van mijn echtgenoot, maar ik hou ook van mezelf”, vertelt de zangeres in een interview met de Britse tabloid ‘The Mirror’. Ze geniet ervan dat ze gewoon haar eigen goesting kan doen, zonder rekening te moeten houden met iemand anders. “Ik kan een boek lezen of gaan sporten wanneer ik wil. En ik kan eten waar ik zin in heb. Het is geweldig om niet 24/7 samen te zijn met je partner, zelfs als je getrouwd bent.”

Zo’n latrelaties - oftewel living apart together - zijn nog niet wijdverspreid. Maar zeldzaam zijn ze ook allerminst. Zeker in Hollywood. Kijk maar naar Gwyneth Paltrow . Zij woonde enkele jaren apart van haar echtgenoot Brad Falchuk. Pas recent hebben de tortelduifjes besloten om toch te gaan samenhokken. Nog zo’n voorbeeld is model Ashley Graham: zij leeft in New York, terwijl haar man Justin Ervin het grootste deel van z’n tijd doorbrengt in Los Angeles. En ook van actrice Julia Roberts wordt gefluisterd dat ze in een ander huis woont dan haar partner Danny Moder, maar het koppel heeft dat nieuwtje nooit bevestigd.

Vrijheid

Hoe zit het met de modale Vlaming? “Er zijn steeds meer mensen die een stabiele relatie hebben, maar niet samenwonen”, bevestigt relatiedeskundige Rika Ponnet. “Cijfers zijn er niet. Simpelweg omdat die dingen niet worden bijgehouden. Maar uit steekproeven en vanuit de praktijk weten we dat de diversiteit aan samenleefvormen enorm is toegenomen.”

Mensen zijn meer dan ooit gehecht aan hun vrijheid en persoonlijke ontwikkeling Relatiedeskundige Rika Ponnet

De zogenoemde ‘latters’ kunnen verschillende motieven hebben, weet Ponnet. “Mensen zijn meer dan ooit gehecht aan hun vrijheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is ook sociaal aanvaard om zelf te kiezen hoe we een relatie vormgeven. Daarnaast zijn er veel echtscheidingen en relatiebreuken. Dat zijn stuk voor stuk factoren die de toename van latrelaties verklaren.”

Binnen de ‘latters’ zijn er twee groepen te onderscheiden. Ponnet: “Bij de grootste groep is het eerder een fase in hun relatie dan een bewuste levenskeuze. Ze beschouwen een latrelatie als een periode waarin ze elkaar - op hun eigen tempo - kunnen leren kennen. Vorige gezinssituaties spelen vaak een grote rol. Men wil dan nog geen huis delen omdat er kinderen zijn, vaak aan beide kanten. Samenwonen is dan praktisch gezien niet haalbaar of emotioneel te belastend voor één of alle partijen. En uiteraard is er een groep die meer dan gemiddeld nood heeft aan eigen tijd, een eigen ruimte en een leven zonder de andere. In dat geval is een latrelatie een duidelijke, principiële keuze."

Houdbaarheidsdatum

De latrelatie wordt weleens omschreven als ‘het beste van twee werelden’. Je hebt een partner om je mee te amuseren én je kan genieten van je privacy en vrijheid. In een latrelatie zie je elkaar minder, maar áls je elkaar ziet, is het altijd feest.

“Het biedt zeker voordelen”, stelt Ponnet. “Het is makkelijker om een aantal zaken op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld complexe gezinssituaties.” Is het dan ook tout court gemakkelijker dan koppels die wél elke dag samen eten en samen onder de wol kruipen? Toch ook weer niet. “Vaak merk je dat dit soort relaties een houdbaarheidsdatum hebben. Op een bepaald moment voelt het aan alsof er een rem ingedrukt wordt. Het wordt steeds moeilijker om het gevoel van verbondenheid en intimiteit te behouden. Mensen ervaren dat soort romances na verloop van tijd ook als vermoeiend: het almaar verhuizen van het ene naar het andere huis, de koffers die telkens in- en uitgepakt moeten worden. Je bent altijd onderweg. Bovendien moeten er veel praktische afspraken gemaakt worden. Wanneer plan je elkaar te zien? Bel je op vaste momenten?”, meent de relatiedeskundige. “Ik hoor het vaak van mensen die een goedlopende latrelatie hebben: onderschat het niet. Het vergt duidelijk engagement en goede afspraken. Heb je dat niet? Dan ondermijn je de relatie vroeg of laat.”

